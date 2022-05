Las claves, desplomadas

Cuántos disgustos va a traer a TVE el fichaje de Javier Ruiz. Las claves del siglo XXI, en su edición número 15 del viernes 6 de mayo tocó fondo, interesando solamente a un 3,6% de la audiencia. ¡Y es el único programa nocturno que cumple con su mandato de servicio público! Es más, los esfuerzos de la Corporación en mimetizar sus contenidos con los de una privada son para hacérselos mirar: La noche D con Eva Soriano y su troupe es un programa lamentable que el nuevo Consejo de Administración nunca debió encargar, como tampoco Enredad@s, en programa diario de María Gómez y Sara Escudero, dicho sea con todo el respeto hacia ellas, que no tienen ninguna culpa de ese error de estrategia.

Por el contrario, a los responsables de TVE les faltó tiempo para cancelar el programa que presentaba María Casado, vencido el compromiso de emitir las primeras diez entregas. En su lugar, los miércoles emiten películas estadounidenses compradas a peso, que son vistas por más espectadores que Las tres puertas. Pero esa no es la cuestión. La 1 no debe ser un videoclub. Por otro lado, ya conocemos a los concursantes de MasterChef Celebrity. Eso no es televisión pública.

Dimitió el director de informativos, Esteve Crespo. Recuerdo cuando en septiembre, en la rueda de prensa pórtico de temporada, a preguntas de un periodista sobre cuándo volvería La 2 Noticias, Crespo respondió que en cuanto se dieran las circunstancias adecuadas. Ahora habrá que preguntarle a su sustituto. Si esto sucede con un gobierno de izquierda, no quiero imaginar el futuro de TVE tras las elecciones, se celebren cuando se celebren.