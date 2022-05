¿Y quién frena ahora en Benidorm a la prensa británica?

¿Y quién va a frenar ahora alguna portada incendiaria de la prensa británica sobre la calidad de las playas de Benidorm?. De nada sirve que el agua de la playa de Poniente -para mi gusto mejor aún que la de Levante, que ya es decir- tenga la calidad de “buena” para asistir, como hemos asistido este miércoles, a ver como el arenal benidormí ha perdido su bandera azul, pabellón que ostentaba desde que hace unos la Comisión Europea -hoy ya no está- creara el distintivo que acredita la buena salud y servicio de las playas europeas. Un inoportuno vertido de aguas pluviales cargadas de suciedad de los barrancos que desembocan en la playa provocaron que en junio de 2021, mes en el que la Conselleria de Medio Ambiente toma las muestras, el agua estuviera más turbia de lo normal. Parámetro que, tras meterlo en la coctelera de los últimos cuatro años (periodo del que se saca la media), rebajara la calidad a “buena” en vez de “excelente” por unas décimas, la mismas que pueden separar el sobresaliente de la matrícula de honor. Conclusión, este verano el Ayuntamiento de Benidorm no podrá izar la bandera y el daño a la imagen turística será impredecible, justo cuando la ciudad avanza hacia la consolidación de su recuperación. ¿Culpables? Nadie puede evitar que una tormenta te llene de agua sucia un barranco, por supuesto, pero una Concejalía de Playas que se precie debe tener controlado hasta el último argumento, pues no es lo mismo que la bandera azul se pierda en la Costa Blanca, y nada menos que en Benidorm, que en un municipio perdido del norte de España. Algo falla, como falló en su día, dejar al ejército patrullar por la playa de Levante (pandemia), o permitir a los turistas que se asaran a pleno sol cuando las playas tenían restricciones. El turismo es seguridad, servicio, limpieza … y también presión a los “lobbys”, que es en lo que se ha convertido la asociación, sin ánimo de lucro, que concede las banderas. Y, por supuesto, mucho está tardando el Ayuntamiento en proclamar que los barrancos no volverán a verter más sus aguas en la playa. Por cierto, seguro que el mes que viene, cuando se vuelvan a tomar las medidas el agua será excelente, no lo duden.