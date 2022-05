Luchadores por la opresión

La intolerancia no tiene ideología. No es de izquierdas ni de derechas. No es del norte ni del sur. Y, aunque a veces se tiña de verde, rojo o azul, sigue siendo la misma. Los intolerantes, pues, forman un grupúsculo único, sin importar cuáles sean las consignas que vociferen o las insignias que porten en su solapa.

Todos se caracterizan por un denominador común: el odio, dirigido siempre contra quienes no piensan exactamente como ellos. Un adverbio de suma importancia ya que los intolerantes no sólo no admiten formas diferentes de pensar, sino que, además, como si de dogmas se tratase, exigen la comunión absoluta con todas sus ideas. Discrepar, siquiera sea levemente, no está permitido. Es inadmisible y, por tanto, perseguible.

Muchos de ellos se escudan en que sus ideas son las que deben ser porque sólo a través de ellas, siguiendo al pie de la letra sus postulados, lograremos por fin construir una sociedad perfecta, ideal, en la que reinará la alegría y la felicidad. Una sociedad de todos y para todos y en la que ellos, obviamente, regirán los destinos de los demás, de todas las pobres e indefensas criaturas que, como usted, querido lector, o como yo, aún vivimos en la ignorancia y en el caos.

Se contemplan a sí mismos como salvadores. Y puesto que son tales, cualquier acción que emprendan para la consecución de sus “nobles” objetivos, aunque sea terrible o atroz en otro contexto, en el suyo goza de legitimidad intrínseca.

Esta salvación, además, resulta obligatoria para los demás, para todos nosotros, que, muy a nuestro pesar, todavía no hemos visto la luz y no sabemos distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Para eso están ellos, para iluminarnos, para decidir por nosotros sobre lo que podemos o no podemos hacer, sobre los lugares a los que podemos ir, los museos que podemos visitar, las películas que podemos ver o los actos culturales a los que podemos asistir.

Esto último es precisamente lo que ha ocurrido en Barcelona.

Hace unos días la Casa del Libro anunciaba en sus redes la presentación del libro “Nadie nace en el cuerpo equivocado”, escrito por José Errasti y Marino Pérez Álvarez, ambos profesores de psicología de la Universidad de Oviedo. Este acto, como la mayoría de los que se organizan en esa sede, iba a tener lugar con la presencia de los autores y un número considerable de público. Pero, además de estos dos ingredientes, en este caso se añadió un tercero distorsionador: una concentración destinada a imposibilitar la celebración del acto.

A la misma hora en la que estaba anunciado, un movimiento denominado “Crida LGBTI”, que se autodefine en internet como una “organización para la liberación afectiva, sexual y de género”, convocó a sus acólitos en la puerta del establecimiento con la finalidad (y cito textualmente sus palabras) “de impedir la presentación de un libro con contenido transfóbico”.

Afortunadamente, la policía intervino, la Casa del Libro cerró la persiana y la presentación pudo celebrarse sin incidentes en el interior. Y digo interior porque, durante un tiempo considerable, en el exterior, los participantes en esta concentración se enfrentaron a los Mossos d’Esquadra tanto física como verbalmente. Así puede verse en los videos colgados en internet.

Estas personas, al parecer, consideran que todos, excepto ellos, carecemos de capacidad de decisión y, por tanto, necesitamos de alguien que nos guíe y nos diga claramente qué debemos leer y qué no. Ni siquiera, si fuera por ellos, debiera permitirse la lectura de los libros que discrepen de sus verdades únicas e inmutables. Es más, algunos incluso son partidarios de su prohibición y, quien sabe, tal vez de su incineración. Es el siguiente paso, la quema de libros, la carbonización de la cultura, la relegación a la ignominia de todo aquel que no se comporte con arreglo a los patrones correctos.

Pero ya no nos pueden engañar. La historia nos ha enseñado que ellos no son los salvadores, sino al contrario, los opresores. Y es que la única salvación posible pasa necesariamente por la idea de libertad. Libertad para decidir en cualquier ámbito de la vida. Libertad para formarse, de entre muchas, una opinión. Libertad para cambiarla si lo que escuchamos nos convence. Libertad como base de la sociedad unida siempre al respeto al que piensa diferente y al que, con dignidad, se proclama diferente.

Solo así podremos convivir en paz.