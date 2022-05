SOS educación musical

La Educación Musical está en peligro. Los borradores de curriculum presentados por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, tanto de Educación Primaria como de Secundaria, muestran un retroceso en la calidad de nuestra área al disminuir la carga horaria hasta niveles mínimos o inexistentes. La Comunidad Valenciana ha sido un referente a nivel nacional, un espejo donde se miraban el resto de autonomías. ¿De verdad la Conselleria de Educación se va a permitir no ser referente en Educación Musical? ¿Qué sentido tiene que en una tierra donde la música está presente dentro del tejido social, la deleguen a un papel residual?

Lo que desde AULODIA pedimos a la Conselleria son garantías. Garantías de que en todos los centros y en todos los niveles se imparta una Educación Musical de calidad, generando espacios creativos e inclusivos para nuestro alumnado.Con la propuesta presentada por la Consellería hay de todo menos garantías. La Comunidad Valenciana se merece un blindaje del área de música desde 1º de primaria hasta 3º ESO. No podemos dejar a merced de los centros educativos la carga horaria que se destine a la Educación Musical, generando desigualdades según el lugar de estudio. Porque si no, no se estará pensando en los verdaderos perjudicados: el alumnado.