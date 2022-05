El cuento de la lechera

Lo que hay que leer. Se nos informa desde el Consell como un verdadero hito el hecho de que el canal Euronews vaya a dignarse a venir a Ciudad de la Luz para montar una subsede en la que, anuncian, trabajarán una treintena de empleados (en la central de Lyon hay casi 600).

Para que ello sea posible, la Generalitat Valenciana abonará a Euronews una cantidad de tres millones de euros anuales. Acabáramos. Es decir, que no solamente les brindan unas instalaciones, en forma de oficinas, que son la joya de la corona del litoral mediterráneo, cubriéndoles los gastos de mantenimiento. Con ese plus de los tres millones la empresa hasta puede hacer frente a los sueldos de los contratados, ayudas e incentivos mediante. ¿Dónde está el negocio para Alicante? ¿En el prestigio de la marca?

Euronews se muere de obsolescencia. No hay nada peor para un canal informativo que caer en la irrelevancia. Cómo sería la situación para que TVE, tan europeísta, abandonase la causa en 2008, hace ya catorce años. Su audiencia es ínfima. Quien desea informarse, tanto en nuestro país como en cualquier otro de Europa, lo hace por otras televisiones. La idea de ser el contrapeso de la CNN en el viejo continente se evaporó hace mucho tiempo.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, no debería ir regalando el dinero. Tres millones de euros anuales es mucho dinero. Que una sucursal de Euronews venga a Aguamarga, previo pago millonario, no es un hito, sino un gol que han vuelto a meterle a la Comunitat. Por falta de buenos asesores. El estudio de una consultora dice que este movimiento atraerá 6.000 empleos a Alicante. Otro cuento de la lechera que ahora no avala la derecha, sino la izquierda.