No ha entendido usted nada, exmajestad

Si algo le reprochan los españoles a su ex rey es el dispendio, el viajar en avión privado, el realizar negocios a espaldas de su país, el comportarse como un comisionista y llevar dinero de aquí allá, ocultarlo en cuentas de sus amigos.

Y es eso lo que le ha llevado a alejarse de su país y vivir en un lugar extraño que, por muy lujoso que sea, no es su hogar. Pero allí goza, al menos, de un cierto anonimato, algo que ya no puede comprar en su patria, donde ya no podía desplazarse sin sentir dolorosamente el rechazo de los que otrora fueron ciudadanos agradecidos de una gestión que parecía ejemplar.

Ejemplaridad: ese es el gran y único patrimonio de una institución como la monarquía, en la que no hay más que derechos de sucesión y es la única instancia del Estado que no está sujeta al sufragio. Ese indudable privilegio obliga, obliga, ineludiblemente no solamente a ser ejemplar sino a parecerlo en todo momento y en toda circunstancia, como la mujer del César. Y esa es una obligación extensible a la llamada “familia real”, un añadido que es difícil de comprender por una sociedad democrática como la nuestra.

¿Por qué mantener entonces una institución como la monarquía en pleno siglo XXI? Pues, en mi opinión, por dos razones: La primera es la estabilidad que da a la jefatura del Estado. Un rey garantiza una continuidad en el tiempo, una representación estable en el exterior y un poder de moderación en el interior. La segunda es que desposeemos a la clase política que nos azota de la más alta institución del Estado que, aunque sea solo representativa, dejamos en manos de un “profesional” preparado para esos asuntos y sin intereses partidistas. ¿Se imaginan ustedes de Jefe de Estado de la España actual a Zapatero, a Aznar o a Felipe González? No sé ustedes, pero yo prefiero a don Felipe.

Dicho esto, he de manifestar también mi convencimiento de que la institución real ha de evolucionar: no es aceptable su imputabilidad, el estar por encima de la ley, por encima del resto de los españoles; ya sabemos a lo que nos ha llevado eso: Al síndrome de Campechano desatado.

Y es tan fácil de resolver como una modificación de la Constitución a la que, estoy seguro, nadie se opondría.

Pero volvamos a Campechano, precisamente: La primera vez que retorna a España lo hace en un avión privado, como un futbolista de élite o un magnate ruso, a 100.000 € el viaje, costeado por no se sabe quién.

No se sabe quién es una manera de hablar, porque con toda probabilidad su ex majestad ha abonado los gastos de viaje con cargo a su abultado patrimonio, conseguido de manera dudosa. ¿Tan difícil era hacer el viaje a Madrid en clase bussines de una línea regular y luego desplazarse a Vigo con Iberia? ¿No ha entendido usted que el reproche principal de los españoles es precisamente ese, su alejamiento de la normalidad a causa de sus dudosos negocios? ¿No quiere usted volver para sentir el aprecio de los españoles y percibir que sigue siendo usted favorito en sus corazones?

Pues no, ex majestad, ese no es el camino. No lo ha entendido usted.

Finalmente, señor, le comunico que yo, como español, voy a diferenciar claramente entre don Juan Carlos I, aquel que nos condujo desde una dictadura hacia el sistema de libertades que actualmente disfrutamos, y Juan Carlos de Borbón, un millonario que vive en el extranjero. Yo me quedaré siempre con el primero y espero que el tiempo me mueva a la compasión del “todos hemos cometido errores en la vida” cuando recuerde al segundo.