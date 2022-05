La transparencia y el buen gobierno tomados en serio

Vuelve a hablarse mucho de transparencia. Indiscriminadamente, a veces como resultado de una suerte de pensamiento mágico: la transparencia parece conjuro, palabra milagrera que ahuyenta la oscuridad. Transparencia se pide a la Corona –bastaría con una ley y dejarse de otros inventos-. Transparencia aplicada a las tareas de espionaje –deliciosa contradicción si no se matiza-. Transparencia para cualquier cosa. Transparencia, sobre todo, para acabar con la corrupción que regresa con la conciencia de que algunas maquinaciones nunca se fueron del todo. Esta mezcla de sentimientos y demandas, al menos, quiere decir que a las certezas de la democracia se superpone el desconcierto y la sospecha, hasta que muchos creen que saber más es nuestra última salvación razonable. En cierto modo lo es. Pero sólo en cierto modo, al menos si no ordenamos el barrio de la transparencia y del buen gobierno. Porque de las esperanzas insatisfechas también puede surgir el gusano de la impotencia. Vayamos por partes.

Lo primero es dejar claro qué es la transparencia. Y es, a la vez, y de manera confusa si no lo remediamos, una aspiración moral de perfiles borrosos, un conjunto de principios políticos a la búsqueda de concreción jurídica, una necesidad para muchos ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas, un conjunto de técnicas e instrumentos administrativos que, a la vez, procuran eficiencia o pueden estimular más burocracia. La cuestión es si todo eso consigue alcanzar la categoría de sistema o está condenado a conformar un alboroto permanente. A mi modo de ver puede adquirir carácter sistemático si se cumplen unas condiciones:

1.- Debe existir un Derecho a la Trasparencia que, ojalá, pudiera ser un Derecho Fundamental, con todas las garantías que eso supone. Dada la dificultad de introducirlo en la Constitución, deberíamos esperar que los órganos intermedios –Consejos de la Transparencia, Defensorías del Pueblo- y, en especial, los jueces y tribunales, desarrollaran resoluciones y jurisprudencia que fueran en ese sentido, de tal manera que los sujetos implicados no estuvieran indefensos y, también, que establecieran los límites precisos. La misma idea debe impregnar los textos legales.

2.- Debe hacerse otra ley de Transparencia: la de 2013 está desfasada y contiene aspectos indeterminados, prescribe ideas superadas y contiene insuficiencias notables –por ejemplo todo lo que se refiere a los poderes locales-. No es extraño que, como en tantas otras cosas, las normas autonómicas hayan acabado por superar y racionalizar principios de la ley estatal. Por lo demás, los Ejecutivos del Estado central no han mostrado demasiado interés en desarrollar técnicas de coordinación con las Comunidades ni en asegurar, en largos periodos, el funcionamiento del Consejo de la Transparencia. Los diversos Planes de Gobierno Abierto, muchas veces, han sido incompletos, temerosos, poco imaginativos. E ignorados en el debate público: paradójicamente opacos.

3.- De los fondos en innovación podría reservarse una parte para la innovación tecnológica y social en materia de transparencia, tanto para el Estado como para Comunidades, Ayuntamientos, etc. Buscar una cierta coherencia en los mecanismos de publicidad de la acción pública, interoperabilidad y facilidad de acceso deberían ser las prioridades: la primera transparencia está en garantizar un interfaz cómodo entre las administraciones y la ciudadanía.

Estas ideas no dependen de su capacidad para prevenir o perseguir la corrupción. Sin duda la transparencia frena la corrupción, pero son necesarios otros mecanismos. La transparencia es precisa incluso cuando no exista ni el más remoto temor de malos comportamientos morales, políticos o administrativos. Es un requisito democrático y es eficaz en la medida en que converge con otras medidas de integridad –las que evitan que el Estado de desfigure y deshilache- para la construcción de lo que denominamos un Buen Gobierno. Evitaré farragosas definiciones, sólo diré que aquello de que da igual el color del gato, lo importante es que cace ratones, es falso. El gato debe tener el color de la democracia, porque, de lo contrario, si se omiten procedimientos –o se sobrecarga la realidad con procedimientos-, pasados unos años las instituciones se relajarán y la desconfianza volverá a crecer. O sea: las políticas tienen que ver, y mucho, con la forma en que se delibera y se adoptan y aplican las decisiones. La transparencia, pues, debe aliarse con otros valores básicos como la simplicidad administrativa, la austeridad, la eliminación de comportamientos de los poderes públicos que favorezcan la captura de políticas por poderes privados, la democratización interna de los partidos, la perpetuación en cargos, la laxitud en las compatibilidades, la existencia de “puertas giratorias”, el favorecer mecanismos de deliberación democrática, la dación de cuentas legalmente establecida, etc.

Todo ello es buen gobierno en cuanto que genera un clima de honestidad comprensible por el político, el funcionario, el empresario y la ciudadanía, sin necesidad de convertirse permanentemente en asunto de ataque mutuo, en factor de incremento de la polarización. Para verlo desde una perspectiva adecuada, podríamos decir que el Buen Gobierno adquiere su mayor valor en la medida en que es la retaguardia del Estado democrático y de derecho pero, también, del Estado social, que puede desarrollar sus políticas en favor de la igualdad sin la rémora del miedo al desvío de fondos, al corporativismo, al nepotismo, etc. Por eso no tiene sentido confrontar entre generación de riqueza y mecanismos de buen gobierno: si hay choque es que se confunde un buen derecho con una mala burocracia. Una parte intrínseca del buen gobierno, así, debe consistir en generar los marcos deliberativos para enfrentar este grave problema.

Para que todo ello sea posible soy un firme partidario de que este conjunto de principios y técnicas sea considerado como políticas públicas que, como cualquier otras, estén dotadas de programa, presupuesto, técnicos, diseños formativos, iniciativa legislativa, etc. Y que tengan un responsable claro e identificable, que de cuentas al Parlamento y la ciudadanía y que esté sentado en la mesa del Consejo de Ministros. O sea, que tenga poder político propio y que no permita que sus acciones y deberes sean considerados meros adornos, sutilezas de poco fuste cuando llegan los malos de verdad. Ojalá todos los partidos incluyan esta idea en su próximo Programa electoral. Entonces les creeré cuando hablan de transparencia e integridad.