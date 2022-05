Esfuerzo o subvención

Lilith Verstrynge es la nueva voz de la insustancialidad de la izquierda desnortada, pero tan peligrosa, que convendría dejarla bramar sus quejidos sin concederle más valor que el que tienen: ninguno. Son tan espontáneos y revolucionarios que no hay obstáculo alguno que se les antoje insuperable. Airean sus ocurrencias sin medir las consecuencias de sus actos, alegres y dicharacheros, pero siempre bien recibidos por una afición que es animada a la holganza y a la subsistencia en la subvención perpetua que alguien pagará.

Y todo ello, claro está, dividiendo el mundo en víctimas, cada vez más y responsables de la injusticia, todos los que producen o poseen y que, por esa condición maldita, tienen el deber de seguir trabajando eternamente y, a la vez, ser vilipendiados por ello.

Lo cierto es que los ideólogos, es un decir, de esta izquierda ramplona y deslenguada, viven tan holgadamente sus vanguardistas mensajes, que son incapaces de ponerse en la piel de los que se esfuerzan. Han llegado a altas cotas de poder con méritos tan irrelevantes que solo pueden explicar su ascenso exaltando la nimiedad.

La última de esta política, Lilith, de buena cuna y mejor vida, ha sido el ataque contra la cultura del esfuerzo y el mérito. Ambos, que siempre fueron cualidades valoradas, son ahora rémoras de la sociedad capitalista, obstáculos para el buen vivir, impedimentos para la holganza, la cual se propone como derecho social, conquista del nuevo modelo, sin saber muy bien la razón por la cual la vagancia debe ser considerada el culmen de todas las virtudes y el espejo en el que mirarse.

Para esta ideóloga, que rompe a la vez con el humanismo, el existencialismo y la esencia de cualquier movimiento iniciático, todo está escrito desde el nacimiento. El pobre seguirá siendo pobre aunque se esmere en salir de su pobreza. Una suerte de destino inevitable y fatal. Nada se puede hacer para sortear los designios de la cuna. No existe el progreso individual. Tampoco la competencia, aunque la misma sea natural y propia de todos los seres vivos que estos nuevos pensadores ignoran desde la superioridad moral que se atribuyen y algunos inconscientes les conceden.

Sin darse cuenta, pues lo esencial es el discurso victimista que practican con fervor para erigirse en salvadores de la opresión hecha norma, coinciden con las culturas que pregonaron la resignación y la aceptación de la voluntad divina y que hacía a los esclavos, esclavos por naturaleza y a los pobres y siervos, sujetos establecidos para desempeñar ese papel. Rebelarse era atentar contra el orden establecido por designio divino. Otro avance de esta izquierda que nos retrotrae que vende el oscurantismo como progreso.

Porque eso es lo que piden en primera instancia: resignación y aceptación de la condición con la que se nace. Y asumir que nada ni nadie puede evitarlo y menos aún el esfuerzo.

Y, por supuesto, si no hay esfuerzo y todo está escrito, no hay responsabilidad personal sobre los propios actos. Siempre habrá un culpable. Felicidad en estado puro.

Ahora bien, dicho esto, debe analizarse lo propagado a la luz de las propuestas que ofrecen frente a la pérfida cultura del mérito y el esfuerzo. A tal efecto, por supuesto, no debemos nunca perder de vista que son ellos la referencia del éxito y del modelo a seguir, lo que ya, en sí mismo, genera incertezas y rechazo a la mímesis y a la obediencia. Si no se quiere ser como ellos, sobra mi desahogo.

El esfuerzo, dice la diputada, unido a la cultura del mérito, que antepone, qué horror, a quien lo alcanza sobre los que no llegan, por voluntad o condición, genera estrés, inseguridad y depresión, cansa, agota y no permite vivir la vida plena que solo se garantiza, debe entenderse, con el igualitarismo pleno, que no diferencia entre quien sabe y no sabe, lucha y no lucha, es fuerte o no lo es.

La solución no la aprecio fácil. Si no es el esfuerzo la base del éxito, del de cada cual según sus legítimas ambiciones o deseos, cuál es el criterio para, sencillamente, poder subsistir. Y ahí, en esa clave que silencia, reside toda la teoría de esta nueva izquierda que, con desprecio a la realidad, engaña a los que quieren ser engañados. La respuesta no puede ser otra que la subvención a cargo de los maltratadores mil que trabajen y se esfuercen. Porque estos últimos son la condición necesaria para que los que deseen vivir en paz puedan vivir en su plácida holganza y sin sufrir los mil males que acarrea el trabajo. Una maldición para Verstrynge.

No calificar a los alumnos para no causarles traumas, rebajar las exigencias mínimas y, a la vez, llenarles la cabeza de sandeces ideológicas es el mejor camino para construir un mundo en el que puedan triunfar discursos como el de la diputada de UP.

La educación es la clave. Son conscientes y se han empeñado en manipularla creando monstruos cuyo futuro está escrito. No es progreso lo que estamos construyendo bajo coberturas que revisten un engaño colectivo y que son, simplemente, un fraude para una juventud que se cree lo que no puede ser. Y no será, porque el discurso en sí mismo, bajo apariencias filantrópicas, es el caldo de cultivo de una sociedad esclavizada. Eso es lo que persiguen. Y frente a ello hay que reaccionar antes de que sea tarde.