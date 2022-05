El 'Comando Botellón' de Alicante y los "Juegos de la sed 2022"

Nadie duda de la bondad de la intención. Hay que disuadir a los jóvenes de que se beban el Nilo cada fin de semana (o cada noche de cada día de la semana, en cuanto comienzan las vacaciones) como si no hubiera un mañana. Hay que prevenir y, si al final no hacen caso, intervenir. Aunque buscamos la disuasión en primer lugar. Hasta ahí, de acuerdo. Lo que pasa es que para conseguir esto, debe haber en la materia gris de nuestros gobernantes algo más que incremento de los efectivos policiales y persecución punitiva. Son jóvenes, no delincuentes. Ayer presentó el Ayuntamiento de Alicante su dispositivo para vigilar las playas y perseguir el botellón, que se concentra precisamente en las zonas de costa tras la puesta de sol. No faltaron drones. Qué sería de una campaña de seguridad hoy en día sin un dron que echarse a la boca... No sé si también estarán activos a partir de las ocho de la noche cuando se inicia la “caza” de adolescentes etílicos en una especie de “Juegos de la sed” postapocalípticos. ¿Servirá para algo todo este alarde de medios técnicos y humanos? Qué poco conocen a los adolescentes. No obstante, parece tratarse en realidad de limpiar bien la superficie de la alfombra, escondiendo debajo de ella todo lo que no queremos ver. Hubo un tiempo en el que los ayuntamientos, y el de Alicante no es una excepción, tenían cierta conciencia de que había que hacer algo más que castigar, perseguir, “borrar” en definitiva lo que se sale de nuestra cómoda visión del mundo. Ya sabemos que lo que se sale del tiesto está lleno de pobres que huelen mal, adolescentes insufribles o colectivos disfuncionales. Los ayuntamientos tenían, entonces, cierto pudor por proporcionar a esos grupos sociales “molestos” alternativas económicas, culturales o de ocio para encauzarles lejos de los caminos que consideramos inconvenientes. Pero esta visión de que hay grupos humanos en tu propia ciudad con necesidades distintas que atender, aunque no voten o, peor aún, no te voten, ha desaparecido del mapa. Ya saben: llegó Vox y mandó parar. Y es que, en realidad, da la impresión de que todo esto se hace de este modo solo y únicamente para calmar a ciertos sectores del electorado que se escandalizan con facilidad y son de voto voluble y caprichoso, sectores que reclaman ordeno y mando como única solución social y política. El alcalde Barcala da muestras últimamente de sentirse cómodo en esa sintonía, al tiempo que muestra un preocupante olvido de que gobierna una ciudad compleja, múltiple, cultural y socialmente muy variada. Hay algo más que tecnología y economía 2.0 en esa ciudad moderna que quiere copiar.

Y una cosa más: Las oposiciones de Obstetricia y Ginecología iban a ser en sábado, en València. Se presentaban 400 aspirantes. Solo a una de ellas su religión le impedía examinarse ese preciso día. Es miembro de una iglesia que considera el sábado día inhábil, pero también inmóvil. La Conselleria de Sanidad pensó en el derecho de la minoría, pero pasó de los derechos de los otros 399: para contentar a una cambió el examen al domingo a todos. Ni siquiera el TSJ, que hiló fino, reconocía otra cosa que el derecho de la recurrente, adventista del 7º Día, a examinarse en sábado, como sus compañeros, pero cuando el sol se hubiera puesto. Pero el nuevo conseller, Miguel Mínguez, debe ser, por no salir del contexto, "más papista que el Papa". Ahora el Sindicato Médico ha recurrido y sabe Dios, y la Justicia, cómo acabará esto.

