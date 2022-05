Espíritu de remontada

Siempre que Pedro Sánchez puede no desaprovecha el momento para reivindicar su balance de gestión, especialmente ahora que las encuestas no encumbran al PSOE. Quiere que conste en acta frente al Partido Popular y a la ultraderecha, y pretende dar impulso a la difícil legislatura y mejorar las relaciones en el seno del Ejecutivo de coalición y con sus socios parlamentarios.

Núñez Feijóo le come terreno, y el conjunto de la izquierda toma comprimidos contra la depre. Yolanda Díaz intenta sumar fuerzas a su proyecto político. Y en las elecciones de Andalucía, el 19J, seguirá venciendo la derecha sin mucho esfuerzo y ante la gaseosa disipada de los grupos políticos alrededor de un PSOE en primer término, que no es lo que fue en el terreno andaluz.

Se puede hablar lo que se quiera de los casos de corrupción que han protagonizado miembros del PP y el propio partido, en perjuicio de la ciudadanía y la legalidad democrática. Pero no es suficiente. La crispación y los escándalos aportan votos a la cosecha del Partido Popular con Vox pisándole los talones. No apoyan ninguna medida que pueda beneficiar a los trabajadores y a la convivencia. Ni falta les hace porque reciben el estímulo de muchos.

Los comicios andaluces, por cierto, son trascendentes más allá de ese ámbito electoral. El candidato socialista a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, debe desenfundar el sable, apuntar bien a los adversarios, si la debilidad y su reducido poder de convocatoria no lo impiden, y poner el dedo en los problemas de las personas. Elecciones autonómicas, sí, aunque como si fuesen generales desde un punto de vista más amplio.

El cartel muestra al principal protagonista, Moreno Bonilla, a Espadas y a Macarena Olona vestida de flamenca. Introduce sus castañuelas verbales en esa comunidad autónoma para ser vicepresidenta e intentar cepillársela después, al igual que pretende en otro territorio su colega, el vicepresidente de Castilla y León, que cada vez que mueve el pico se siente vergüenza ajena o se echa uno a reír. Depende.

Detrás de los tres están Feijóo, Sánchez y Abascal al acecho, en este preámbulo que va a tener continuidad en 2023 y del que Sánchez va a salir tocado muy probablemente, si no se moviliza a los electores afines o si Espadas no tiene una derrota digna al menos. De entrada, medio millón de andaluces se duermen en los laureles de la abstención.

En cuanto a las perspectivas de Ciudadanos, nuevamente están al borden del abismo. La progresiva desintegración del partido de Inés Arrimadas es imparable y nada indica que pueda sobrevivir. Hicieron su misión posible, salvar a la derecha con un PP en apuros, y ahí concluye su razón de ser por mucho que pretendan lo contrario.

El campo se considera «el gran abandonado» por la izquierda. A algunos les debe gustar más la «alternativa patriótica y social» de Vox. Una cosa es esencial. La necesidad de que los precios que pagan las distribuidoras cubran, como mínimo, los costes de producción, y que los ganaderos y los agricultores no pierdan al vender sus productos.

Todo apunta a que Bonilla tiene escasas posibilidades de no depender enteramente del abrazo del oso de Vox. El PSOE tiene que poner otra marcha al automóvil y apelar a la épica madridista con ese espíritu de remontada, que no será fácil por lo visto. Juan Espadas entiende que Andalucía «no necesita más derechas, sino más derechos». Porque una «bajada masiva de impuestos» es bajar, masivamente, la calidad de los servicios públicos.

Entre otros factores, el caso ERE, cuya sentencia está siendo revisada por el Tribunal Supremo, va a seguir perjudicando, seriamente, a la intención de voto socialista hasta próximo aviso, si bien la resolución no se conocerá antes de las elecciones para no interferir en ese proceso. Respecto al caso Azud, una trama de sobornos y comisiones ilícitas que algunos airean ahora y con la que cargan las tintas contra el PSOE interesadamente, nació en el Ayuntamiento gobernado por Rita Barberá, y cabe decir que afecta a dirigentes del PP y que salpicó a algún dirigente socialista que ya no tiene ninguna responsabilidad.

La corrupción estructural que el PP ha tenido (todavía queda por juzgarla totalmente) no parece que sea obstáculo en cuanto a aspiraciones electorales se refiere, según hemos comentado. Y volvemos a repetir que no es suficiente señalarla, sino que es preciso jugar con propuestas, regatear y meter goles. Al Madrid le sirvió solo un gol para ganar la copa. Lo malo para el socialismo andaluz es que no tiene a Courtois, Benzema o Vinicius, y la progresiva derechización impone su tesis cultural y política en esta maquinaria social de compraventa. Que convierte al individuo más aún en mercancía.