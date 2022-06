La ley del 'solo sí es sí'

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, acaba de ser aprobada por el Congreso, a falta de ser ratificada por el Senado. El código penal se distinguía entre la agresión o acto sexual con violencia o intimidación, y abuso cuando no existía consentimiento, pero sin violencia o intimidación. Con la reforma el nuevo artículo 178 dice que “es reo (mejor sería decir responsable) de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”, que será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años. A continuación, señala que “no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto”. Es una forma inadecuada de referirse a los requisitos del consentimiento, ya que lo hace de doble negación. Pero aparte de esta incorrección, se le ha reprochado que supone una inversión de la carga de la prueba que estaría prohibido en el derecho penal en virtud del principio acusatorio, quien acusa tiene que probar. Pero en realidad, no hay tal inversión, pues la víctima tiene que probar ante el juez que no ha dado su consentimiento. Tampoco excluye el consentimiento tácito pues en estos actos tan íntimos que en la mayoría de los casos no se pide y se responde expresamente del acto sexual, sino que se deduce de actos externos concluyentes e inequívocos (ir juntos a la cama, desnudarse mutuamente). Es inadecuada la frase de la ministra de igualdad de “hermana yo sí te creo”, que es contra derecho por suponer el otro inverso de ”hermano yo no te creo”, rompiendo la presunción de inocencia. Además, la agresión sexual o la violación, lo mismo puede ser de un hombre que de una mujer.

Lo que si va a desaparecer es el principio de “in dubio pro reo” pues difícilmente podrá tener dudas para absolver ya que, si el consentimiento tiene que efectuarse por actos externos, concluyentes e inequívocos, si los actos son equívocos o dudosos no hay consentimiento y el juez debe condenar. Donde existe un grave error es en la penalización: como un simple abuso está castigado con una pena de prisión, de 1 a 4 años, el párrafo tercero del citado artículo 178, dice que el tribunal podrá imponer la pena de prisión inferior en grado o multa de dieciocho a veinticuatro meses, en atención a la menor entidad del hecho. Es decir, que puede ser una pena de seis meses a un año o una simple multa. Esta atenuación no puede aplicarse en el caso del artículo 180, que ahora veremos. Por lo que sí puede aplicarse a la violación del artículo 179, es decir que hubiere acceso carnal en que la pena se eleva de 4 a 10 años de prisión, y con esta atenuación se podría rebajar de 2 a 4 años o multa. Que una violación pueda castigarse sólo con una pena de multa, parece muy desafortunado. Pero el artículo 180 que excluye la aplicación de la atenuación, , pero sólo cuando sea la violencia de extrema gravedad, y no incluye la intimidación, luego la violación con violencia de mediana gravedad o con intimidación, está castigado en el 179 y se le puede aplicar la atenuación de llegar a una simple multa. Tremendo disparate. El citado artículo 180 en su número 4 incluye como una agravante muy cualificada con pena de 7 a 12 años cuando “la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia”. Dice el Consejo de Estado que no considera correcto el carácter automático de esta agravación, y como se recoge en nuestro código penal en su artículo 23, pues la circunstancia de parentesco puede ser agravante o atenuante según las circunstancias. Debería, por ello, eliminarse. No es cierto que el piropo grosero se convierta en delito, sólo se contempla el acoso callejero o el castigo de aquellas "expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria". Como conclusión, es una buena ley, pero deberían corregirse los errores en la determinación de las penas.