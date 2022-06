El party valenciano de los 40 años

Casi siempre que asisto a un acto institucional en València vuelvo con la desagradable sensación de haber sido tratado como un invitado en la que se supone que es mi casa. Pero lo de ayer, por muy acostumbrado que uno esté a que le miren como si fuera un marciano recién aparcado el platillo, superó cualquier expectativa. Porque se trataba del acto inaugural de un ignoto programa, de cuyos próximos pasos poco o nada sabemos, para celebrar nada menos que el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. Pero a lo que nos convidaron fue a contemplar cómo cuatro amigos festejaban algo así como las fiestas patronales del Barrio del Carmen. Cuatro amigos de Podemos, acompañados de cuatro figurantes de Compromís, que menudo papelón les han dejado también a los de Mónica Oltra, Morera y Marzà.

Yo era un crío recién abandonados los pantalones cortos cuando asistí a mi primera manifestación por la llibertat, la amnistia y el estatut d’autonomia. Quiero decir que aquello en mi caso tenía mucho más de insumisión adolescente que de conciencia política. Y también fui (aunque en este punto lo que había ya no era rebeldía tonta sino una mezcla de incredulidad, miedo, impotencia, rabia y dolor) uno de los estudiantes del Jorge Juan que salió a la calle a clamar contra el vil asesinato de Miquel Grau. Pero pensé que aquello había sido en Alicante. Y resulta que he vivido toda la vida equivocado. Menos lo de Miquel, todo lo demás (incluidas las movilizaciones por el crimen) sucedió en el Cap i Casal, como se sabe, ombligo del mundo. Eso es lo que ayer nos hicieron patente. Que por lo que se ve no existieron los García Miralles ni los Beviás. Ni los Pacos Moreno ni los Lillo. Ni las Celias ni los Set i Mig. Ni los Quinto Tomasetti ni los Cerdán Tato. Ni los Perea ni los Jesús Prado. Ni tantos otros, cientos, miles. Que no fuimos nada, ni nadie. Y que seguimos sin serlo.

Todo, este miércoles, fue un despropósito. Pero no por ofensivo. Sino por pueblerino. Y por casposo. Porque esta no es una columna donde una vez más un alicantino se pone en plan localista a quejarse de la discriminación a la que le someten. Esta es una tribuna donde un alicantino expresa su indignación por lo paletos que pueden llegar a ser algunos de los valencianos que manejan el erario público. Una periodista cuyo criterio valoro me dijo al finalizar el acto: «Si a mí me ha resultado demasiado catalanista, ¡qué te habrá parecido a ti!». Me sorprendió el comentario. En Alicante, tierra de aluvión, lo del «pancatalanismo» no ha sido nunca un problema verdaderamente tomado en serio. Así que a mí lo que vi no me transportó a Cataluña. Simplemente, me pareció de un aldeanismo insoportable.

El escenario escogido ya fue un error. Si celebramos cuarenta años de autogobierno, ¿no sería lo lógico esperar que el primero de los actos se celebrara en la sede de dicha soberanía, que no es otra que las Cortes? ¿O en el Palau, donde reside el Molt Honorable, que es la persona que lo encarna? Y si lo que querían era cambiar de escenario, ¿no tenían palacios, museos, ciudades de las artes y las ciencias, óperas y similares para elegir? ¿De verdad, para celebrar el 40 aniversario de la autonomía, había que hacerlo en un edificio, el de Correos, recién comprado al Estado para asarnos bajo una bóveda presidida por un enorme escudo de la ciudad de València?

Y de esa equivocación, al resto. El comisario de la conmemoración, Joan Sifre, exsecretario general de CC OO aunque no en los años de plomo de la lucha por la autonomía, nombró todas las instituciones del autogobierno: el Consell, las Cortes, la Sindicatura de Cuentas, el consejo jurídico, el de Cultura… Sólo se le olvidó, qué casualidad, la Sindicatura de Agravios, la de mayor valor ciudadano y la única de todas ellas que tiene su residencia en Alicante. Y después de Sifre, vídeos de pobrísima factura. Uno para explicarnos lo que significa el Estatuto, contado por cuatro ciudadanos, todos ellos de València. Otro, para que unas cuantas personas nacidas en 1982 (presentadas como «jóvenes» aunque, siento ser tan crudo, pero si ya tienen cuarenta años tampoco es que sean precisamente «promesas») nos dijeran lo que esperan de los próximos cuarenta. Ahí sí que había entrevistados de las tres provincias (el de Alicante era el periodista Omar Sancho), pero más allá de la liviandad de las reflexiones, lo cierto es que la mayoría se expresaron en castellano, lo que algo debería hacer pensar a la Conselleria de Educación que hasta ahora dirigía Marzá, y al Consell entero. Años de inmersión para esto.

Y entre medias, Al Tall. La única vez en todo el acto que se nombró a Alicante fue en su primera interpretación, la canción que rememora el asesinato ya mentado de Miquel Grau. Alicante tuvo una intensa participación política en la consecución de ese Estatuto, pero lo que queda de ella tras el acto de ayer (y eso no es culpa de Al Tall) es su relación con un crimen de la ultraderecha. Luego ofrecieron otra de sus más populares composiciones, la que hace un repaso por las comarcas de la Comunitat… que acaba en el Puig Campana, al sur del cual, a lo que se ve, empieza Murcia. Y una última, la del Tio Canya, dedicada como ellos mismos explicaron «a la ciudad de València», que cuenta la historia del labrador que se ve preterido porque, teniendo que hacer unos trámites administrativos, le obligan en tiempos de la Dictadura a hacerlos en castellano, una lengua que no domina. Toda la cartelería del acto de ayer, todas las intervenciones, fueron en valenciano, pese a que el Estatut que se celebraba contempla como oficiales las dos lenguas. Pero cada vez más departamentos de la Administración emplean en su relación con los ciudadanos sólo el valenciano, pese a que la ley les obliga a usar ambas lenguas, como no se cansa de denunciar el Síndico de Agravios, al que quizá por eso mismo ayer olvidaron. Malos eran los otros. ¿Pero eso justifica ahora lo que se está haciendo con quien no tiene por lengua vernácula el valenciano, tampoco tiene edad para aprenderlo y debería ser tratado como ciudadano tan de primera clase como cualquier otro?

Así fue todo. Celebrábamos el Estatut, la Constitución de todos. Pero resultó un party de valencianos para valencianos. De una cierta izquierda para su asociación de vecinos. Y se ofició una mirada al pasado, en vez de al futuro. La consecución de la autonomía no fue aquí pacífica, como bien recordó en su parlamento Joan Lerma. A la enorme tensión de aquellos años se la llamó, no por casualidad, «la batalla de Valencia». Fue una guerra de final paradójico, porque la izquierda la perdió pero la derecha no la ganó. Pero se tiró para adelante. Y, sin embargo, quienes entonces no estaban nos quieren contar ahora una nueva historia, de la que la mayoría de la Comunidad queda excluida. Se podía haber programado una celebración inclusiva. Pero Unidas Podemos, cuya consellera Rosa Pérez Garijo, ayer en funciones de fallera mayor, es la responsable última de los eventos, ha decidido hacerla sectaria, Compromís ha apoyado la estrategia aunque nada tiene que ganar con ella y el PSOE ha dejado hacer hasta perder el control, aunque es el que de verdad tiene algo que perder. La derecha boicoteó ayer el primero de los actos, no asistiendo al mismo bajo la excusa de que el lema (40 anys Fent País) es partidista. Y no sé si es inteligente la decisión. Pero lo cierto es que la parte del Consell más cercana al PSOE estaba más que molesta con la falta de transversalidad y la manipulación del acto por parte de Podemos y Compromís. Y que muchos de los asistentes se pasaron el evento esperando que en cualquier momento alguien comenzara a gritar «Sí-se-puede» y aquello pasara, de mitin, a manifa.

Cuando en 1982 se aprobó el Estatut, el alicantino Antonio Garcia Miralles, portavoz socialista en su triple condición de negociador del texto, de presidente del PSPV-PSOE y de miembro de la ejecutiva federal que encabezaba Felipe González, dijo en su discurso que «sin olvidar el pasado, hoy abrimos la puerta al futuro». Y Ximo Puig afirmó ayer (en un parlamento sorprendentemente breve para la supuesta relevancia del fasto) que la conmemoración de este aniversario no debía servir ni como retrovisor ni como espejo, sino como ventana. Pero lo cierto es que todo fue un continuo retrotraerse a cuarenta años atrás, como si alguna izquierda siguiera pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor, siempre que sea convenientemente filtrado por el tamiz que más conviene. Pero resulta que hay elecciones en menos de un año. Y que los electores van a votar pensando en lo que les espera, no en lo que digan que pasó. Y que lo que cuenta no es si se llama país, reino o comunidad, sino las expectativas de vida que ofrece. Y que al ciudadano hay que cohesionarlo e ilusionarlo, pero ayer se hizo un acto divisivo y solo para fieles, al que no asistieron políticos e intelectuales de importancia (ni el alcalde de Elda, presidente de la FVMP, ni el de Alcoy, portavoz en la Diputación); ni empresarios relevantes (ni Juan Roig, ni casi nadie de AVE), académicos de primer orden (desde luego, no los rectores de Alicante), ni profesionales de prestigio. Al finalizar, alguien del Consell me dijo: «Haremos otro en Alicante». Digo yo que será de desagravio.