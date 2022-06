A la ciudad de Benidorm sobre el Centro Cultural

En los últimos días se ha producido una confrontación de posiciones entre el Sr. Pérez, alcalde de Benidorm y la dirección de la SPTCV, que yo mismo ejerzo, sobre la recepción de las obras del Centro Cultural de Benidorm (CCB).

En un intento de aclaración de la postura de la SPTCV traslado a la opinión pública de Benidorm las siguientes informaciones y explicaciones de nuestra posición.

El CCB se inicia con un convenio entre el Govern de Camps y el Ayuntamiento de Benidorm en 2005 con un presupuesto de 45 millones de euros. En 2008 el Consell de Camps abandona las obras y convierte el entorno en el mayor centro de deterioro urbano de Benidorm. En 2016 el President Ximo Puig decide reemprender las obras del CCB, demandadas por múltiples colectivos económicos, sociales y culturales de la ciudad. Se trata de hacer una primera fase y, tras la recepción de la misma, acometer la fase final.

El expediente que hubo que reconducir fue de enorme complejidad: negociar con arquitecto, con la UTE, indemnizar a la UTE, cambiar la calificación jurídica de la cesión de suelo que el Ayuntamiento había hecho mal (10 meses), intentar realizar la obra con medio propio, licitación de nueva constructora finalmente y, para colmo, sufrir la rotura universal de stocks de microprocesadores cuando la obra estaba acabando.

Como pieza jurídica esencial se firmó un nuevo Convenio entre el Ayuntamiento de Benidorm y la SPTCV. En él se determinó que la SPTCV realizaría las obras previstas en la I Fase y el Ayuntamiento afrontaría el pago del IVA. Este Convenio fue fruto de una negociación entre las partes.

Las obras acabaron materialmente a finales del pasado año y en los primeros meses del 22 se han completado los trámites de final de obra y declaración de obra nueva.

El Ayuntamiento de Benidorm es consciente y conocedor de todo ello. Y conoce sus responsabilidades: asumir el IVA, disponer lo necesario para dotar de mobiliario, mantenimiento, limpieza y urbanización de las calles colindantes.

Para preparar la recepción de la obra, de común acuerdo, se constituyó una Comisión Mixta de técnicos de SPTCV y Ayuntamiento cuyo fin es claro: determinar el documento final a firmar en notaría que debe contener la entrega del edificio, cantidad final de IVA a satisfacer y otras obligaciones de las partes.

Desde hace semanas desde la SPTCV se ha pedido al alcalde, Sr. Pérez, que convocara esa Comisión para que la obra pudiera recepcionarse. No ha contestado. La inquietud en SPTCV era creciente habida cuenta de que una obra de 12.000 m2 no puede estar acabada y sin uso, ni vigilancia, ni mantenimiento porque es un blanco seguro para desperfectos ocasionales o intencionados. De hecho, en el mes de abril se produjo una rotura de agua que produjo desperfectos, el pasado sábado alguien rompió una puerta de cristal… y seguirán ocurriendo incidencias si no se recepciona.

Por ello, se decidió hacer pública esta inquietud provocando la réplica airada del alcalde, que convocó una “quedada” incomprensible en el CCB el pasado lunes para “que se le entregaran las llaves” con grupos municipales, directivos de los conservatorios, técnicos municipales, medios de comunicación. No todos los invitados acudieron. ¿Alguien, de verdad, puede pensar que ésta es la forma de reconducir este tema?. ¿Para qué?, ¿para decir que no se podía recepcionar la obra porque tenía goteras producidas por el retraso en recepcionarla?. Y, así, hasta cuándo. ¿No es más sensato depurar entre los técnicos el documento final y llevarlo al notario… como se hace con cualquier negocio jurídico?. ¿O es que, en el fondo, el Ayuntamiento no estaba preparado para que se produjera el fin de la obra?. Incluso, eso se puede arreglar hablando y negociando.

A día de hoy, y para conocimiento de la ciudad de Benidorm, nuestra posición es:

Mantener la disponibilidad a entregar el CCB al Ayuntamiento en el momento en que el Ayuntamiento acceda a pagar el IVA.

La SPTCV está procediendo a reparar los desperfectos producidos y que se seguirán produciendo mientras no se recepcione la obra. La reparación de estos desperfectos queda garantizada por los medios de garantía propios de la obra u otros que se pudieran solicitar en su caso. No obstante, para minimizar el riesgo ha contratado por su cuenta un seguro y un servicio de vigilancia cuando no le correspondía.

El CCB es un activo de gran valor para el desarrollo social, cultural y económico de la ciudad de Benidorm. Y lo será más si, tras la recepción de la primera fase, se puede consensuar con el conjunto de las fuerzas sociales y económicas de Benidorm la índole de la fase definitiva que puede constituir un impulso económico que potencie el sector turístico de Benidorm.

Ésa es la indicación que se nos ha mostrado reiteradamente por parte del presidente Ximo Puig. Y esperamos que este importante proyecto para ciudad de Benidorm, con un esfuerzo tan generoso de todos los valencianos, no se vuelva a frustrar una vez más, como en 2008.