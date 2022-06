Cosquillas. Sólo cosquillas. Es lo que va a hacer a estas alturas, con tantas décadas de retraso, un trabajo periodístico como el que nos presenta Atresmedia a modo de exclusiva, y del que pudimos ver el primer capítulo en La Sexta, Los Borbones, que supuso récord de audiencia en el canal.

Yo quiero dedicar esta serie dirigida por Ana Pastor y Aitor Gabilondo al enorme equipo de redactores, documentalistas, editores y demás profesionales, cuyos nombres apenas pudimos ver en un tamaño de letra pequeñísimo al final del episodio. Es con ellos con los que me identifico. Detrás de cada uno hay una vida, una familia. Todos han logrado un contrato con una empresa, procedentes de aquí y allá, para lograr salir adelante en Madrid. Este trabajo no es más que un eslabón de otros muchos.

Aitor Gabilondo, el pope de la serie Patria, es sobrino de Iñaki Gabilondo; también de su hermano Ángel, que no ha dejado de pisar moqueta desde los tiempos de rector a esta parte, y lo que queda. No se retiran a disfrutar del buen tiempo del norte tan fácilmente los Gabilondo. Iñaki y Aitor, tío y sobrino; sobrino y tío. Siempre en la cresta de la ola.

Qué puedo decir de Ana Pastor. Cuando se le acabó su etapa como presentadora del debate 59 segundos y la gente decía «pobrecita, no hay derecho», yo publiqué numerosas columnas que conservo en las que advertía que no había que tenerle lástima. Que no iría al paro. Que no sólo haría televisión, sino que elegiría programa. Y que no sería tropa, mandaría. Por eso quiero dedicar estas líneas a todas esas personas anónimas cuyos nombres salen en letra pequeña en los créditos. Sobre la realeza no es preciso añadir nada.