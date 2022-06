Andalucía no votará izquierdas

La caída es general en todas las candidaturas de la izquierda en Andalucía. La encuesta preelectoral de las elecciones autonómicas 2022, del CIS, refleja una bajada del PSOE en estimación de voto (sobre voto válido) de 10 puntos. de 34’7% a 25’2%. Por Andalucía (IU y Podemos), Adelante Andalucía (creada en 2018 tras escindirse de Podemos por Teresa Rodriguez) suman 14,4%, casi cinco puntos menos de lo que sumaba Podemos solo en las anteriores elecciones, poco más de la mitad de lo que sumaban las tres candidaturas a la izquierda del PSOE en las anteriores elecciones de 2015. La caída es general en todas las alternativas, y también considerada por bloques: si la izquierda en 2015 superaba el 60% en intención de voto la derecha llega ahora al 55 en la estimación de voto, en porcentaje siempre sobre el voto válido. La Encuesta del CIS se ha publicado el jueves 2 de junio y se realizó entre el 3 y el 12 de mayo, con una fiabilidad del 95’5% y un margen de error del +/- 2’8%, según la Ficha Técnica.

Los “No sabe/ no contesta” suman ahora un 25 %; en el sondeo de 2015 eran un 21,3 pero en aquellas fechas el 11%, tres veces más que ahora, tenían decidido no votar. La participación puede aumentar, pero la victoria de la derecha y en particular del Partido Popular parece muy clara, por mucha movilización que intenten las izquierdas. Si atendemos a la valoración de líderes el candidato del PP y presidente actual de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aprueba sobradamente con un 6,28; seguido de su vicepresidente y candidato de C’s, Juan A. Marín con un 5,19. El resto de los candidatos suspenden. La menor puntuación es para la candidata de Vox, Macarena Olona, con un 3,80. El PP aprueba en la gestión, tiene mejor líder, inspira más confianza, defiende mejor los intereses de Andalucía, las ideas de la gente como usted, (preguntas 9 y ss.). Si Feijoo se vuelve a acercar a minusvalorar la reducción del paro, le van a invitar a quedarse en Madrid.

El problema que puede tener el Partido Popular es que no va a alcanzar los 55 votos necesarios para gobernar en solitario. Los tres escaños, en el mejor de los casos, que puede obtener Ciudadanos lo seguirían dejando por debajo de la mayoría.

En las anteriores elecciones el voto se repartía entre cuatro candidaturas de izquierda; el 19 de junio sólo se repartirá entre tres: Por Andalucía, Adelante Andalucía, y PSOE. También hay tres en la derecha: Vox, Ciudadanos, y el Partido Popular; mientras que en las anteriores elecciones fueron solo los dos últimos partidos. El sistema d’Hont de distribución de escaños, en esta ocasión no beneficia en particular a ningún bloque o partido. La izquierda está cosechando el fruto de sus divisiones: aunque lejano, el enfrentamiento de Susana Díaz con Pedro Sánchez; y muy recientes los de Unidas Podemos con Izquierda Unida y Adelante Andalucía. Tienen un año, hasta las municipales para corregir la división especialmente a la izquierda del PSOE. Al electorado no le valen las proclamas ni de unidas, ni de unidos y penaliza las divisiones.

En conclusión: Según la estimación del CIS, el PP gana de forma nítida con un máximo de cuarenta y nueve escaños a los que podrían sumarse los tres de Ciudadanos, suponiendo que los saque, pero ni aun así tendría suficientes para gobernar; a menos que sea en coalición con Vox que obtendrá entre 17 y 21 diputados según el CIS. También el PP puede pactar con la izquierda alguna abstención. Es otra opción.