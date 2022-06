Camareros y camareras: alma de las ciudades y figuras clave en la ansiada recuperación turística

Hace un par de semanas, durante una comida con amigos en La Vila, localidad que, vaya por delante, merece una visita cualquier día del año, las anécdotas se sucedieron casi al instante de sentarnos en la mesa. El camarero, de rasgos orientales, pero en un perfecto castellano y casi con acento valenciano, se colocó frente a nosotros dispuesto a tomar cuenta de nuestros platos. Sin libreta ni ningún dispositivo electrónico para enviar directamente las órdenes a la cocina fue tomando nota, mental, de lo que le íbamos pidiendo ante el asombro de todos. Tras el “ya está todo”, uno de mis amigos le preguntó si sería capaz de acordarse del montón de comida que le habíamos encargado. El chico sonrió, asintió y dio media vuelta camino de la cocina. A los diez minutos fueron llegando a la mesa todos los platos, a cuál más rico, y casi al final, el camarero se dirigió a nosotros y con una mueca picarona preguntó ¿todo ben? ¿falta algo? Perfecto, respondimos al unísono. Otra media vuelta y se marchó despacio. Estoy seguro que satisfecho y, por qué no decirlo, yo mismo me alegré de que Alberto, no nos quedamos sin preguntarle por su nombre, hubiera triunfado.

Y entonces también me acordé de un artículo de hace ya unos años en el Financial Times donde uno de sus columnistas, Alexander Gilmour, comentaba algo así como que los camareros “son las ventanas a través de las cuales vemos el alma de las ciudades “-la afirmación bien podría ser de Francesc Colomer en su cruzada por concienciar al sector sobre la hospitalidad-. Cuánta razón, y cuanta estupidez destilan todos aquellos que, quizá sin pararse a pensar, identifican la profesión como algo inferior a la que no se debe aspirar.

Me he acordado también de la anécdota de La Vila tras las quejas empresariales sobre la falta de camareros, justo tras hacerse público el acuerdo cerrado por la patronal de la hostelería y los sindicatos para subir un 4,5% los sueldos en la hostelería en este 2022. Un pacto que llega tras meses en los que todos nos hemos empobrecido por el aumento de los costes de absolutamente todo, y a las puertas de una temporada alta turística que, tras dos años en blanco para muchos establecimientos, se presenta rodeada de gran expectación y mucha esperanza para esos miles de bares y restaurantes, modestos o laureados, que las han pasado canutas, que siguen endeudados y en los que las jornadas -muchos son familiares- arrancan con el alba y terminan cuando se pone el sol, arrastrando muchas veces a sus empleados… si es que se los pueden permitir.

La Costa Blanca se encuentra a las puertas del verano en pleno inicio de su recuperación y el sector turístico es clave, porque de su éxito también depende que se puedan vender más coches, más lavadoras e, incluso, vayamos todos con más alegría a ese súper donde cada sábado comprobamos que todo está más caro, y en el que hasta las bolsas de patatas fritas no están tan llenas como antes, pero sí más caras. Lo único que permanece constante, por suerte, son las ganas que todos tenemos de viajar y disfrutar. Y en este escenario de efervescencia turística -¿quién no han notado en las últimas semana que las terrazas están mucho más animadas hasta un martes por noche?- los camareros van a ser clave. Por eso hay que celebrar la subida salarial, pero también exigir que se cumpla y que un contrato de ocho horas no se termine convirtiendo en uno de 15. Pues no lo olviden, la satisfacción del cliente comienza con la del empleado que le va a dedicar la sonrisa.

El escenario no pinta mal, digo, pero a principios de junio de 2022 y con todo un mes por delante antes de que llegue la temporada alta del sector, el periodo que va de julio a final de septiembre, los hoteles (100.000 plazas) solo tienen el 60% contratado y ese 40% que resta por vender no se espera que se confirme hasta una semana o diez días antes de que el turista entre por la puerta del establecimiento, como recordaba en estas mismas páginas hace una semana uno de los hoteleros top de la Costa Blanca. Es la incertidumbre que nos rodea hoy en día.

La crisis económica derivada de la sanitaria ha provocado que el sector turístico acumule unas pérdidas cercanas a los 10.000 millones de euros en la Costa Blanca, lo que puso contra las cuerdas al 70% de la actividad. Unos 3.000 trabajadores del sector seguían en ERTE hasta hace apenas dos meses. Cuatro mil comercios han cerrado sus puertas y otra cifra similar persiste con serios problemas para sobrevivir. La peatonalización, cuyos primeros pasos se resisten por hacerse visibles, no es un milagro que todo lo arregla si no se trabaja detrás a todos los niveles.

De la planta de 14.300 bares, cafeterías y restaurantes que existían en la provincia, el 30%, unos 4.300 establecimientos, no ha vuelto a abrir desde que en marzo de 2020 se produjo el primer confinamiento. Y las ayudas económicas han destacado, en general y hasta ahora, por su racanería. Por eso el hecho de que enfilemos junio con una esperanza contenida es bueno. El sector necesita mano de obra, y todos sabemos que es duro trabajar cuando todo el mundo está de vacaciones. De ahí que resulte trascendental dignificar una profesión estratégica para la economía de la provincia porque en Alicante vivimos de los servicios, aunque nadie dude que a todos nos gustaría ser expertos en inteligencia artificial.

Posdata: no hay nadie que no vuelva a un bar donde la persona que está detrás del mostrador "tire" una buena caña. Y la destreza del barman es extensible a lo bien que nos traten en la recepción del hotel, a la sonrisa con la que nos recibe el taxista o a que la ensaladilla sea generosa. Los precios han subido para todos y tratar de amortiguar la subida de costes ajustando y bajando la calidad sería algo así como pan para hoy y hambre para mañana. Nadie vuelve a un bar, restaurante, hotel, apartamento o destino del que te llevas una mala experiencia. Y sí, el trabajo de camarero y camarera es digno, sacrificado y está en la primera línea de la batalla turística. No hace falta explicarlo en la Costa Blanca.