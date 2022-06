El equipo del régimen

No hay nada más fructífero en la vida como crear un mito, fabricar una leyenda o darle altavoz a un mantra. Si será verdad el aserto que, hasta el ministro de propaganda de Hitler, el patizambo Joseph Goebbels, consciente de su rentabilidad, creó aquello de que la mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en una verdad. Aunque la verdad de verdad es que luego todo fue mentira: ni el Tercer Reich duró mil años, ni el equinovaro ministro nazi era rubio, ni la guerra total a la que invocó nuestro salaz personaje evitó la derrota y destrucción de la Alemania de Goethe, Hegel, Bach y Beethoven. La única verdad es que Goebbels y su mujer Magda, antes de suicidarse, asesinaron a sus seis hijos de entre 4 y 12 años, envenenándolos, porque no valía la pena vivir sin el bigote de Hitler. Pero debemos volver a la fragua donde se forjan los sueños, los mitos, las leyendas y las mentiras repetidas mil veces, para ver cómo se fabrican.

En tiempos de Maricastaña hizo fortuna -aún continúa- la sutil fábula que el antimadridismo (dícese de quienes odian al Real Madrid) deportivo y el otro, generalmente asociado al discreto encanto de la progresía y a los independentismos catalán y vasco, junto a algunos envidiosos incorregibles, acuñó atribuyendo al Real Madrid la condición de equipo del “régimen”. En aquellos tiempos de la lucense María Castaña -alrededor del siglo XIV- el régimen no era otro que el de Franco, y como las cosas desde entonces han cambiado bastante el régimen de hoy debe ser el que nos gobierna, o el que gobernó Andalucía durante 38 años hasta el escándalo de los ERE. De ahí que el Real Madrid siempre ganaba porque era el equipo enchufado del régimen. Pero en todo ese sutil andamiaje -infantil trasunto del “síndrome de Munchausen deportivo por poderes”- había un pilar que se sostenía en un inextricable oxímoron, a saber: si el régimen de Franco era odiado en Europa, ¿cómo se explica que el Madrid ganara todas las Copas de Europa? Los Merlines separatistas vascos y catalanes, junto al discreto encanto de la progresía, siguen aún estudiando, entre muérdagos y belladonas, qué conjuro consiguió vencer al impertinente oxímoron.

Los magos que tenía, por ejemplo, el FC Barcelona entonces, sorprendidos y envidiosos, recomendaron a los dirigentes de la época que se congraciaran con el Generalísimo concediéndole las tres distinciones honoríficas más preciadas del “mes que un club”: la insignia de oro y brillantes en 1951, y dos medallas de oro en 1971 y 1974, no hace tanto tiempo. En reconocimiento al reconocimiento, el régimen de Franco le recalificó los terrenos del antiguo estadio de Las Cortes y los del que sería su estadio actual, el Campo Nuevo, algo que hoy se nos antojaría “mes que un chanchullo” (muchos años después de morir Franco, y días antes de que lo desenterraran, el FC Barcelona, bravucón, le quitó los honores al que le había dado las recalificaciones que aún no ha devuelto). Empero, cuando el presidente del Madrid, Santiago Bernabéu, quiso trasladar el estadio que hoy lleva su nombre y que le recalificaran también sus terrenos, el régimen amigo se lo denegó. Un proceloso enigma urbanístico-político que los brujos del FC Barcelona no han conseguido descifrar todavía pese a matricularse en los cursos de magia que imparte Merlín en la prestigiosa Universidad de Camelot.

Desde hace varios años, y con la ayuda del nuevo régimen, el Real Madrid sigue ganando Ligas españolas y nada menos que 8 títulos de Liga de Campeones en color hasta sumar 14 (su inmediato seguidor, el Milan, tiene la mitad, 7). La pasada semana, en el Estadio de Francia situado en el “multicultural” barrio parisino de Saint-Denis, el Real Madrid ganó al Liverpool la Cahmpions, una proeza solo al alcance de los enchufados del régimen. El FC Barcelona, enchufado al régimen independentista del que es súbdito adulador pese a tener centenares de miles de aficionados españoles a los que les ofende esa deriva separatista y el odio a España del independentismo, mira con infinita nostalgia y vitriólica envidia cómo un equipo del régimen sigue ganando títulos cuando ya no hay régimen al que culpar. Es el “síndrome goebbeliano invertido” que consiste en predicar una verdad mil veces para convertirla en mentira.

Que el Real Madrid haya ganado de nuevo la Liga de Campeones en contra del régimen que el turbio Ceferin tiene instaurado en la UEFA (el siniestro señorito gana al año 2´5 millones de euros; viajes, hoteles, comida, gominolas y peluqueros al margen); en contra de los “equipos-estado” sufragados por países árabes que nadan en la abundancia petrolera y se permiten inversiones mil millonarias en esos clubs; en contra de toda la progresía y el independentismo que siguen con el mantra del equipo del régimen y lo odian visceralmente; y en contra, sobre todo, de la madre de Mbappé, supone una suerte de justicia poética y futbolística que debería aprenderse obligatoriamente en los manuales de buen gobierno y responsabilidad social corporativa de tantos y tantas.

Por último, subrayo la vergüenza, el hastío y desprecio que siento por la UEFA y las autoridades francesas responsables del bochornoso espectáculo vivido en la final del campeonato en Saint-Denis. Tras la inocultable realidad, la UEFA y los gobernantes franceses han buscado al chivo expiatorio recurrente: los hinchas del Liverpool. Silencio ante las decenas de grupos de delincuentes multiculturales perfectamente organizados (las imágenes son inapelables) que atracaron y agredieron a aficionados de ambos equipos que, acompañados de sus hijos, asistían impotentes a ese ejemplo de en qué se han convertido muchos suburbios de ciudades europeas. También hubo agresiones sexuales a mujeres ante la pasividad policial. Ni la corrección política, ni el silencio buenista, ni la censura obligatoria para que nada se sepa, han podido encubrir el infierno que periodistas, personajes famosos y aficionados sufrieron. No es el final del principio, es el principio del final. Es el triunfo de la Alianza de Civilizaciones que profetizó Zapatero. ¿El Real Madrid ganó porque es el equipo del régimen? Cuando alguien me lo pregunta contesto como John Ford a Jean-Luc Godard al preguntarle éste qué le llevó a Hollywood: “un tren”. A más ver.