Atención, esta semana se emite el mejor programa de televisión del año. Para que no se quejen que no aviso con tiempo. Se trata de La matemática del espejo con Asier Etxeandía como invitado. Para que un programa sea redondo no basta con que un formato sea resultón. Éste lo debe redondear la presencia de un protagonista brillante, completo, heterodoxo e imprevisible, capaz de ofrecer lo que nadie va a dar por él. Asier posee suficientes aristas para hacerte reír de modo cómplice y, a la vuelta de la esquina, apretarte el corazón tanto que no puedas reprimir las lágrimas.

El leitmotiv del programa son los colores. A través de la escala cromática repasamos la biografía de Asier Etxeandía. En uno de esos trabajos en los que la televisión se crece, demostrando que es capaz de llegar a donde su hermana mayor, la radio, no puede. Todo es hermoso en esta entrega de La matemática del espejo, de imprescindible visionado para quienes tienen buen gusto, para los que se sumen a los actos de junio del orgullo gay. Para los que entiendan y para los que no, pero deseen comprender a los que entienden; en definitiva, para las personas con sensibilidad que todavía creen que el arte y la cultura pueden hacer algo para cambiar ese mundo que tenemos a nuestro alrededor: nuestra única arma para cambiar el mundo. Por esta segunda temporada de La matemática del espejo también pasó la baronesa Thyssen y hasta algún futbolista. Lo de Asier Etxeandía no tiene nada que ver. Vino de otro mundo. Cuando se crió en la habitación de su casa de Bilbao lo hizo en una galaxia lejana. Como E.T., después se reveló ante nosotros. No se lo pierdan.