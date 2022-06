Elecciones andaluzas y fin de ciclo

Parece que al PSOE no le van bien las cosas, además de Pedro Sánchez, fueron ocho los ministros del Gobierno que acudieron al mitin del pasado día 28 de mayo en sevillano municipio de Dos Hermanas, el gesto tiene su importancia, parece como si algo no funcionase y hubiesen tocado a rebato. Sin embargo, el cartel no actuó de estímulo para la entrada, los dos mil asistentes (datos proporcionados por la organización), tampoco suponen un gran arranque para la campaña electoral, ni mucho menos una movilización general del votante socialista en esa autonomía. Los últimos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), evidencian una fuga de votos socialistas y una tendencia a favor del PP, que va consolidándose en un momento en el que el recién llegado Feijóo, podría cosechar un triunfo, sin haberse despeinado demasiado. Igualmente, a pesar que desde los partidos de la izquierda se agite la bandera del miedo, el electorado lo está perdiendo y las encuestas dan unos buenos resultados al partido de Santiago Abascal, esto sin contar con el voto oculto, que puede ser importante. Tanto estas previsiones como los resultados de las pasadas elecciones en Castilla y León, han hecho que el PSOE empiece a temer que se produzca una consolidación, de lo que se ha venido a llamar “derecha social”.

Parece como si en estas elecciones, celebradas en un escenario de desgaste político del Gobierno presidido por Sánchez, el PSOE se jugase algo más que mantener el tipo en Andalucía. Un fracaso en estas elecciones podría suponer una reducción de la estancia en Moncloa, o bien una maniobra de remodelación de ministerios para, en cualquier caso, intentar dilatar ese momento. En las últimas semanas, el Gobierno ha sufrido más que en cualquier otro momento de la legislatura el peso de los acontecimientos, así, la incontrolada inflación con devastadores efectos sobre la cesta de la compra, la invasión rusa de Ucrania desbaratando las previsiones económicas, una más que cuestionable gestión del espionaje a independentistas, la crisis del CNI, el aumento del precio de la energía y carburantes, las grescas diarias con los socios de Gobierno, la fragilidad parlamentaria, la persistente sensación de inestabilidad… y en los últimos días, los rumores sobre una dimisión en “diferido” de Margarita Robles, que habría de materializarse en el mes de julio, tampoco ayudan a controlar esa fuga de votos. La Federación Socialista Andaluza, la más potente del PSOE, cuna de grandes triunfos electorales y de hiperliderazgos socialistas, parece no tener asegurada la fidelidad de sus votantes, estos ya lo dejaron claro en las elecciones del 2018, y parece que ahora se pueda evidenciar aún más. El votante socialista está acostumbrado a un perfil de liderazgo que no reconoce en el actual PSOE, tampoco son esos los contenidos con los que sus votantes se sienten identificados; la ausencia de pesos pesados y de referentes actuales tanto en el partido como en el parlamento, contribuye a desequilibrar las expectativas de voto, y su candidato Juan Espadas, no parece que pueda reequilibrarlas. Sin esta autonomía, es muy difícil mantener el poder en Moncloa, un traspiés en Andalucía puede extender su efecto a todo el país, minando el ánimo del Gobierno y partido, fijando la atención del electorado en otro foco y creando un clima proclive a un cambio de ciclo. Sí, seguro que en caso de que los resultados del próximo día 19 sean desfavorables para el PSOE, Sánchez reaccionará. Siempre se pueden hace cambios en el Ejecutivo, limpieza en el aparato de estrategia y comunicación, lanzar más paquetes de medidas… pero ¿valdrá de algo? Puede que ya estemos asistiendo a un fin de ciclo.