Chirigotas y mascaradas

No sabemos si las elecciones generales, previstas para diciembre de 2023, se adelantarán o no. El Gobierno de coalición quiere agotar la legislatura, aprobando los próximos presupuestos generales, que no será fácil, y llegar a la meta con la mejor hoja de servicios que sea posible a fin de evitar una debacle. El ansioso Núñez Feijóo ruega al cielo, irresponsablemente, para que se disuelvan las Cortes y él pueda preparar las maletas y dirigirse cuanto antes a la Moncloa. Y eso que invita a todos los actores políticos «a remar en la misma dirección». Algunos llevan diciendo «váyase, señor Sánchez» desde el primer minuto de juego.

El combate entre el PSOE y el Partido Popular se va resolver en el cuadrilátero de una áspera economía. Del resultado de ese choque dependerá el estado de bienestar de las familias. Como siempre, algunos tiran la piedra y esconden la mano. Dan la espalda a la población y seguidamente piden un voto favorable. Vean que el PP hizo y hace un corte de mangas a una reforma laboral que está dando sus frutos en la creación de empleo de calidad mejor y en el número de afiliados a la Seguridad Social. Pedro Sánchez debe cuidar a la mayoría de la investidura si pretende conseguir su propósito, que no comparte, por supuesto, Inés Arrimadas, presidenta de un Ciudadanos en fase de derribo y que da lecciones sobre cómo llevar a efecto la más óptima política. A Feijóo, actual líder de Génova, 13, uno de los iconos de la corrupción, que ya no está en venta porque los edificios no tienen la culpa, le parece «alarmante la falta de fiabilidad» del Ejecutivo. Eso sí, mira a las nubes con respecto a su propia ineficacia y a todos los desmanes que ha amparado su grupo durante años. Sánchez aspira a dormir mejor y se aleja progresivamente de Unidas Podemos. Tras los próximos comicios electorales, no le gustaría pertenecer a un club en el que estuvieran los actuales socios de UP. Preferiría entenderse con el espacio ocupado por la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, Yolanda Díaz. ¿Eso o un oscuro Gobierno del PP con Vox y las tijeras de los recortes contra los intereses del personal? El análisis y las propuestas económicas del gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, como suele ocurrir, toman partido por las opciones políticas más conservadoras. El rigor de los datos brilla por su ausencia, y las inclinaciones en ese sentido prosperan en una institución que no ejerce la debida neutralidad. ¿La culpa de la inflación y de otros dramas la tienen los trabajadores y sus salarios, con mayor o menor poder adquisitivo, y las empresas son víctimas? Si aumenta la pobreza de los asalariados, la economía en general baja escalones. Por cierto, fracasó el pacto de rentas que propuso Sánchez a empresarios y sindicatos. Porque la patronal, siempre que puede, solo va a lo suyo como Dios y el bolsillo ordenan. Las chirigotas y mascaradas del Carnaval de Cádiz perduran durante todo el año en la esfera de la política española. La campaña andaluza está en acción, y no es lanzar fuegos artificiales si decimos que el presidente de la Junta y candidato a seguir en ella, Moreno Bonilla, es una fachada publicitaria que cuesta millones a los andaluces. Es decir, quien paga (la gente de a pie) no siempre manda. Los gastos innecesarios, bien, gracias, y en materia de sanidad y educación públicas va todo notablemente peor. Ahora bien, promete internet y televisión gratis en los hospitales, no mayores medios humanos y médicos. Trasciende la falsa percepción de que el presidente Bonilla, que se encomienda a la Virgen del Rocío y recibe la bendición del obispo de Huelva, ha situado en la cumbre los servicios sociales de esa autonomía (o «autonosuya») y de que no existe ni ha existido ninguna forma de corrupción. Investigaciones, sospechas, tratos de favor, mordidas, procedimientos judiciales, dimisiones… ¿Les suena lo de la Gürtel andaluza? ¿El caso Halsa? ¿El caso Amat o el caso de las mascarillas? Al margen del caso ERE, sí, abierto en enero de 2011, en relación con el PSOE de aquella tierra. A todo esto, la candidata alicantina Macarena Olona defiende el cambio real para modificar el rumbo de Andalucía y España, que consiste en una intensa regresión en lugar de una progresión democrática. Vox no tiene programa, sino un folleto. Con el involucionismo y sus «guerras culturales» tiene suficiente. Y la comparsa lo aplaude.