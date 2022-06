Ribera abre el grifo del trasvase: un análisis

Nada da idea de lo mal que deben estar las cosas en las relaciones del Ministerio de Transición Ecológica y los regantes como el hecho de que permitir que llegue el agua que corresponde de acuerdo a la actual norma sea interpretado como una “distensión”. Esto se debe a que ayuntamientos y agricultores de Alicante y Murcia van a recibir 39 hectómetros cúbicos del trasvase. Es una cantidad que tiene trampa, porque es la suma de los 20 que tocaban en mayo más otros 19, que representan algo menos de una quinta parte de lo “adeudado” de los meses en los que el acueducto estuvo parado por obras. O sea: ni una gota más de lo que corresponde. No obstante, esta situación se podría mantener hasta final de año y podría contribuir, qué duda cabe, a serenar la situación. Es evidente que Ribera y el Gobierno han empezado a sentir la presión institucional, política y social ejercida desde la Comunidad. La contundencia de Puig y el PSPV ha ganado enteros y el PP empieza a hablar claro. Eso no significa que en el Gobierno de Sánchez no lo tengan tan claro como antes y que su objetivo final sea sustituir el trasvase por agua desalada. Pero han empezado a medir, a calcular. Las actitudes soberbias han dado paso al intento de control de los daños políticos que esta nueva “guerra del agua" puede traerle a Pedro Sánchez y al PSOE tanto como a Ximo Puig y al PSPV. Fue importante lo que dijo en el Foro Alicante Cuca Gamarra: por fin alguien del PP, su número 2 en este caso, hablaba con claridad de lo injusto de la situación e incluso de la reversibilidad de esa liquidación del trasvase si los populares llegaran a la Moncloa. Una toma de postura en toda regla frente a la calculada ambigüedad que habían mostrado los populares hasta ahora, por mucho que Carlos Mazón se empeñe, en el ámbito nacional con respecto al agua. La visibilización nacional del conflicto, hasta ahora imposible, ha sido la gran clave que ha cambiado las cosas y puede seguir haciéndolo. Eso y saber que el “capricho ecológico” de Ribera de liquidar el trasvase cuesta una burrada de 20.000 millones: el precio a pagar por una “reconversión” que, como las anteriores que se hicieron en la economía española, tendría costes, sí, pero necesariamente también compensaciones. Del modo que el refrán dice que nunca es mal año para mucho trigo, sobre todo con la que está cayendo, también es cierto que nunca es mal mes para mucha agua. Bienvenida, pero sin que nadie se llame a error porque esto aún no ha acabado. Hay que seguir dando visibilidad a lo que supone matar el trasvase en toda España. Esa es la clave.