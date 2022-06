Fin de curso

Los cambios de ciclo en las rutinas profesionales de las personas ocurren verdaderamente en estas fechas y no en navidades. El cambio de año es más un cambio de fecha pero lo verdaderamente variable son los ciclos que finalizan en estas fechas.

Miles de estudiantes ya han hecho sus exámenes finales de curso. Unos cambian de ciclo educativo. Otros cambian de centro educativo. Otros tantos finalizan la EBAU para entrar en la universidad y también cada vez más eligen la Formación Profesional que está de moda por su alta calidad educativa orientada al empleo que demandan las empresas.

Quienes tengan que matricularse en la Educación Secundaria el próximo curso todavía no saben las asignaturas que podrán elegir. Y no lo saben, porque a pesar de que estamos a punto de finalizar el curso educativo, el currículo en la Comunitat Valenciana todavía se desconoce. Es decir, que en los cursos de 1º y 3º de la ESO así como, 1º de Bachillerato, todavía no está claro el modelo. Como siempre, la manía de los cambios legislativos al no haber un Pacto de Estado Educativo entre las fuerzas políticas, hace que las personas que están al pie del cañón a diario, que abren los institutos, que programan las sesiones para dar los contenidos curriculares de la mejor forma posible y todavía peor, las familias que tienen derecho a elegir el modelo educativo de sus hijos, todavía no lo saben. El ex conseller de Educación, Vicent Marzà, prefirió abandonar antes de terminar los deberes de final de curso que acabar la tarea que tenía pendiente. Si fuera alumno y no hubiese hecho su faena como ha hecho en el terreno político, claramente tendría un suspenso.

En el terreno económico, el curso tampoco acaba digamos bien. No digamos la pinta que tiene el curso que empieza en breve. Ya dijo hace dos meses el presidente de los populares, Alberto Nuñez Feijóo que el Estado se estaba forrando a costa de las familias. En la provincia de Alicante, Hacienda ya está recaudando un 20% en IRPF e IVA con respecto al ejercicio del pasado año, una de las provincias donde el porcentaje más crece. El precio de la gasolina por las nubes y ya más barato que el gasoil. Encontrar a menos de dos euros el litro va a ser cada vez más difícil. Con el gas seguimos en récord y la electricidad igual. Esto no lo salva ni el descuento de los veinte céntimos por litro ni la tan cacareada “excepción ibérica”. Los precios de alquileres y la vivienda están al alza. Los datos macroeconómicos apuntan a que viene marejada y fuerte oleaje en la economía. El Ministerio de Economía ya no es capaz de maquillar los datos; hasta el propio BCE ya está empezando a sacar los colores y la Comisión Europea de nuevo con la lupa puesta en la economía española. La historia del 2010 se repite. Los brotes verdes del ex ministro Solbes que resultaron estar marchitos y sin agua para regar, nunca mejor dicho en este territorio.

Mientras tanto, en el Consell sigue con la creación de organismos y más organismos. Más contratos para altos cargos y asesores pero el flamante conseller de Hacienda, Arcadi España dice en Les Corts que va a seguir endeudándose para no hacer recortes sociales. Que se lo pregunten a las personas usuarias del Hospital de Torrevieja, que ha pasado a ser el hospital modelo de la Comunitat Valenciana con mejor atención y rapidez en listas de espera, y ahora directamente prefieren acudir a otro ante el caos que hay organizado. También el conseller ha pedido el vigésimo primer pacto por la financiación autonómica. Si tenemos que creer al conseller España viendo lo que pinta Ximo Puig en Madrid apañados vamos, sobre todo a quienes somos de la Vega Baja. Véase su mandato en infraestructuras con la carretera eternamente prometida CV-95 que la ha llenado de rotondas y ha ralentizado todavía más su circulación. Del Plan Vega Renhace ya hablamos otro día.