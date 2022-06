FP, selectividad y un himno de Queen

Los jóvenes que se presentaron ayer a las pruebas de selectividad (ustedes disculparán la terminología viejuna, pero es lo que yo hice y me resulta difícil llamarle EBAU) son gente con muchos defectos y muchas virtudes. Más o menos igual que los que pasamos esa misma prueba hace unas cuantas décadas. Pero entre lo que podríamos llamar, un poco a la “contra”, su mejor defecto y su peor virtud realmente singular, está el que han aprendido a no tener paciencia. Ahora que lo pienso, tampoco hay tanta diferencia con mi generación, que cantábamos aquello de Queen de “I want it all and I want it now” como si no hubiera un mañana. Pese a quererlo todo y quererlo ahora, cuando nosotros nos quedábamos sin plaza en la facultad que era nuestra primera opción para ingresar en la Universidad, entonces se le llamaba "numerus clausus", porque la nota de selectividad no nos “daba” te ibas corriendo a la facultad de al lado, donde no se ponían tan pejigueros con la nota. No había alternativa: era ir a la universidad o ir a la universidad. ¿Cómo le explicabas a tus padres en aquellos días que no ibas a tomar ese ascensor social que, en una inmensa mayoría de los casos, les había sido vetado a ellos y que se abría como una oportunidad única de mejora social y económica para sus hijos? Hoy en día, no ir a la universidad no es ninguna tragedia: muy al contrario, hay muchos estudiantes que lo interpretan como una ventaja. Los puentes que se han tendido entre la estrella educativa del momento, la Formación Profesional, y los estudios universitarios facilitan que encontrar una alternativa a un grado con plazas escasas se haya vuelto lo más fácil del mundo. Optas por un “ciclo”, como le llaman ellos con familiaridad y sin ningún tono peyorativo, y te reenganchas más adelante al grado vinculado de la universidad. O no te reenganchas porque ya has entrado en el mundo laboral por la puerta grande desde la FP. Sea verdad o no, una buena parte de los que ayer hicieron los exámenes de la EBAU piensan que la nueva formación profesional ofrece más oportunidades laborales que los estudios universitarios. No es del todo justo, porque depende de qué estudies: hay ciclos de FP tan cotizados en su salida laboral como algunos grados de la universidad. Antes no era así. Conozco grandes licenciados en Ciencias de la Información, mi sector, que habrían sido grandes médicos, psicólogos o incluso ingenieros o economistas. No hubo plaza para ellos en la facultad que era su objetivo original y acabaron en el “lado oscuro” como periodistas (es una coña profesional, con perdón, de mi gremio, que es algo "canalla"). Pero a nadie se le hubiera ocurrido entonces que la FP era la solución a una primera opción frustrada. Eran entonces estudios devaluados, injustamente devaluados, que suponían para quien los iniciaba bajar muchos pisos en el ascensor social. Presuntamente, porque luego te dabas cuenta de que eso era una gran mentira, claro. Pero debe ser que entonces, pese a corear el himno del grupo de Freddy Mercury antes citado (sí, el cantante ese de la película…), teníamos más paciencia de lo que pensábamos. Ahora no quieren esperar. Y hacen muy bien. Tienen derecho a quererlo todo y quererlo ahora.

Y una cosa más: No sabemos si será en Luceros, aunque seguramente tenga onda expansiva, pero sí sabemos que el bipartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante prepara una gran mascletá inversora en el último año de corporación. Nada más y nada menos que 77 millones de euros para una traca final gloriosa. Prometan no quejarse del "mar" de obras en el que vamos a movernos en año pre-electoral. Si los electores tuviéramos más memoria, seguramente nuestros Gobiernos harían las inversiones al principio de sus mandatos. Como somos unos desmemoriados, tienen que hacerlo todo al final para que nos acordemos quién ha invertido tan bien nuestro dinero. No vaya a ser que alguien se equivoque al votar... Te dejo nuestros titulares destacados: Los estudiantes hacen la Selectividad con la vista puesta en ciclos de FP de salud y tecnológicos.

El bipartito aprueba 33 millones más en inversiones sin votos en contra.