A Interior le pilla el toro del Brexit en los aeropuertos

Al Ministerio del Interior le ha pillado finalmente el toro del Brexit. Tanta previsión y preparación como dijeron en su momento que iba a haber para que las consecuencias en las fronteras no se notaran y en cuanto ha pasado la pandemia y el flujo de turistas británicos se ha normalizado al alza hemos empezado a ver colas y aglomeraciones en los controles, con demoras en Alicante de más de una hora. No es de recibo que esto suceda en cualquier aeropuerto, pero menos aún en un aeropuerto turístico como el nuestro. Tenía razón Hosbec cuando decía ayer que es un tema advertido y requeteadvertido por activa y por pasiva al ministerio de Grande Marlaska. Ni las advertencias ni la previsión han servido para nada. Lo malo es que esto es solo el principio. Los turistas británicos tienen que pasar el control de pasaportes porque ya no son ciudadanos de la UE y aunque haya cierta permisividad y los controles sean muy básicos, las colas, con sus inevitables molestias, van a ir a más. Sobre todo si pasa como ayer en el Altet, donde estaban previstos 50 vuelos, casi 9.000 pasajeros, con intervalos de apenas media hora. En el global de los aeropuertos españoles, los británicos son un 10% del total, pero en Alicante son el 45%. No sería nada deseable que acabara algún día habiendo incidentes y que España saliera en las portadas de esa prensa británica tan aficionada a montar una escandalera a la mínima. Es lo único que nos faltaba. El caso es que tiene mala pinta porque los recursos humanos que Interior debe sumar para evitar las colas están muy lejos de llegar. De las 47 plazas temporales que se ofertaron para el aeropuerto de Alicante-Elche los tres meses de verano solo se han cubierto 16. Si tenemos que creer al sindicato, las cosas aún podrían empeorar: Interior estableció un refuerzo extraordinario de 500 agentes, pero no se sabe cuántos van a venir a Alicante porque 328 ya están destinados a Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Digo si tenemos que creerles al 100% porque Jupol es un sindicato, por muy policial que sea, y siempre intentará arrimar el ascua a su sardina, pero hay una parte importante de lo que dice que parece ajustarse al escenario real. Hay razones, por tanto, para poner en salmuera las afirmaciones del Ministerio del Interior cuando se descuelga con un poco creíble “aquí no pasa nada”. Ya sabemos que es una situación complicada y los recursos no son ilimitados, pero la estrategia del avestruz tampoco es lo más práctico cuando resulta que los hechos cantan: 15.000 pasajeros han perdido su vuelo desde marzo en los aeropuertos españoles por la saturación que sufren los controles policiales. Algo debe de estar pasando.

Y una cosa más: "Llevamos tres años aguantando lo inaguantable". Son palabras del alcalde de Campello, Juanjo Berenguer, para justificar la ruptura del pacto con los tres ediles de Ciudadanos y su expulsión del gobierno municipal. Ha sido público y notorio durante los últimos 14 meses no ya que el pacto no funcionaba sino que Ciudadanos operaba abiertamente como una especie de oposición interna que ha colocado al Ayuntamiento en situaciones surrealistas como la del mismo martes, cuando fueron los ediles de Cs los que pidieron la dimisión de Berenguer. Ahora el PSOE, al quite, quiere repetir la operación de Orihuela y arrebatar el poder al PP con el reclamo de un "gobierno progresista" para lo que necesita, una vez más, a Cs. Te dejo nuestros titulares destacados: Colas de hasta una hora en el aeropuerto de Alicante-Elche por la falta de medios para el control de pasaportes a los turistas británicos.

El PP echa a Cs del gobierno de El Campello y el PSOE invita a los naranjas a apoyar una moción de censura.