Tres años y 365 días

A nadie se le escapa que la legislatura se va terminando o, lo que es lo mismo, comienza otra nueva donde el que más o el que menos intenta prepararse para lograr el mejor resultado posible. Los tiempos políticos cada vez son más rápidos, o más cortos, lo que obliga en algún momento a parar y reflexionar. Sí, a pensar desde una perspectiva donde no todo, ni siquiera lo más importante, sean los votos o el proceso electoral. Todo ello, que es necesario y el camino para el resto de la acción política y de gestión, no puede tapar la importancia de nuestra función: el bienestar de la ciudadanía y el progreso de nuestras ciudades.

Hoy, hemos visto en situaciones excepcionales el valor – en todo su sentido – de los alcaldes de los pueblos y ciudades de Ucrania. Hemos visto cuál es su lugar, su función y su peso cuando las cosas se tuercen, cuando el destino gira tan rápido que lo hace volcar todo.

Ello debería hacernos pensar sobre la importancia de desempeñar el cargo de alcalde y, sobre todo, cuál es el papel del municipalismo en la sociedad moderna, en nuestro entorno nacional, así como el papel a desempeñar por los pueblos y ciudades ante las instituciones europeas. En situaciones de crisis, como las que venimos solapando una sobre otra desde 2008, lo cierto es que la gestión de los pueblos y ciudades se viene lastrando con medidas adoptadas por entidades supramunicipales, sin tener en cuenta en toda su amplitud la capacidad operativa de los Ayuntamientos. Podríamos pensar que, y desde el principio de buena fe, se legisla para nosotros, pero sin nosotros. Sin duda, una forma de hacer las cosas que deberíamos corregir.

Otro capítulo aparte que deberíamos abrir trataría de la cuestión de la financiación, tanto de los fondos desde las comunidades autónomas, diputaciones, Estado o Unión Europea, algo aún si cabe más complejo todavía.

De ahí parten, en cierta medida, algunas cuestiones que la ciudadanía no termina nunca de entender. Y que se suele resumir en ‘ya empiezan las obras’ como un preludio del inicio de la precampaña electoral. Puede que en algún caso sea así, pero por lo general no. Lo cierto y verdad es que el procedimiento administrativo representa tal losa que los procesos se alargan, cuanto poco, en años. En demasiados años para dar respuesta rápida a problemas o necesidades ciudadanas. Lo primero que deberíamos superar, desde el punto de vista administrativo, es el paternalismo con que ejercen el poder el resto de instituciones o administraciones supramunicipales tal y como planteó en espíritu el modelo afrancesado de la Napoleón, hace dos siglos. Lo segundo, la sombra de sospecha que siempre recae en la administración local, sospechosos sin descargo en toda gestión o proyecto que se plantee.

Con estos mimbres, Villena en estos 3 años de legislatura ha logrado desbloquear importantes obras y actuaciones básicas, como la mejora de parques y jardines de la ciudad, las obras de la Ronda Suroeste, el inicio de la reforma de la Avenida de la Constitución, los proyectos de reforma de la Casa de la Cultura, del Teatro Chapí, el Palacio Consistorial, el nuevo Museo de Villena o de la construcción del nuevo pabellón cubierto deportivo, además de obras de esas ingratas de mejora de la eficiencia hídrica de nuestra ciudad, que se sienten, pero que generalmente ni se ven ni se valoran.

Esta coincidencia tras tres años de grandes proyectos es fruto del gran trabajo, no al contrario. Es fruto de mucho correr, tanto del equipo de gobierno como – sobre todo- del personal del Ayuntamiento. Sorteando a cada rato, cuantos trámites tediosos – muchas veces justificados y otros no – que ralentizan los proyectos. Tres años de trabajo que pueden acabar con una valoración – en Villena o en cualquier municipio de la provincia – en un simple ‘cómo se nota que llegan elecciones’. Tal es así, que incluso entre muchos colaboradores se extiende la idea de pararlas para no hacerlas coincidir en los últimos 365 días de legislatura que restan.

Pudiera ser una medida inteligente política y electoralmente hablando. Pero sería un engaño a la ciudadanía. No se trata de pensar cuándo conviene hacer las obras, conscientes de que su desarrollo genera molestias e incomodidades. Si no de hacer de las herramientas administrativas, en estos tiempos de Inteligencia Artificial y tecnologías varias, algo más ágil, con los mismos controles de seguridad, pero respondiendo con mayor agilidad y eficiencia a la necesidad de satisfacer inversiones y propuestas de demanda ciudadana. Crear un nuevo sistema administrativo más ágil y más eficiente, sin procedimientos tortuosos y eternos.

Estos tres años han sido muy útiles para poner en valor la tarea de los ayuntamientos, primero para hacer frente a la crisis de la Covid-19, ahora para intentar paliar los efectos de la actual crisis de precios generada por la guerra de Ucrania. Si ya sabemos del valor de estos tres años, deberíamos plantearnos nuevos escenarios para dotarnos de mecanismos para que no todo coincida en los últimos 365 días. Por una administración local en igualdad de condiciones y adaptada al siglo XXI. Pensémoslo.