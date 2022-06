La corrección política contra la filosofía

Si mañana les invitaran a ustedes dos a participar en un coloquio sobre varias películas que se proyectarían previamente, como: “Carta de una desconocida” (1948), Max Ophüls, basada en una novela de Stefan Zweig; “El hombre tranquilo” (1952), John Ford; “La ventana indiscreta” (1954), Alfred Hitchcock; “Testigo de cargo” (1957) y “Con faldas y a lo loco” (1959), de Billy Wilder, verdaderas obras maestras del cine, deberían tener la sabia precaución de preguntar antes por las reglas del coloquio, o, de lo contrario, atenerse a las consecuencias. ¿Por qué? Primero, porque es muy probable que en función de la edad gran parte del público no haya visto antes ninguna de esas películas y ni siquiera conozca a sus directores; y segundo, porque si en el coloquio aplican el canon de lo políticamente correcto, la teología de género y la analepsis machista (flashback) no saldrán de allí como entraron. Pasen a la sala de proyecciones y vean.

En “Carta de una desconocida”, la protagonista está femeninamente enamorada de un músico frívolo, calavera y mujeriego (Louis Jourdan) que, haga lo que haga, tiene a Joan Fontaine enferma de amor. Además, por una cuestión de celos de honor, él se bate en un duelo a muerte con el marido de ella, que encima es militar. En “El hombre tranquilo”, John Wayne arrastra del brazo por el campo a su mujer (Maureen O´Hara), empecinada (no empoderada) en que su hermano le entregue la dote nupcial que le niega. Además, Wayne se levanta de la cama y pronuncia: “Mujer de la casa, ¿dónde está mi te?”. En “La ventana indiscreta”, Grace Kelly pregunta a James Stewart: “¿Qué necesita hacer una mujer para que le prestes atención?, a lo que responde Stewart: “Si es hermosa, no tiene que hacer nada. Simplemente tiene que “ser”. En “Testigo de cargo”, Charles Laughton le dice a su enfermera: “¡Si fuera usted una mujer, señorita Plimsoll, la golpearía!”; y Marlene Dietrich, cuando visita el bufete del abogado Laughton y ante la advertencia de la mala noticia, contesta: “Nunca me desmayo porque no estoy segura de caer con elegancia”. Finalmente, en “Con faldas y a lo loco”, Tony Curtis pregunta a Marilyn Monroe: - “Cómo se llama la medicina que me has dado? - “Besos americanos”. - “Pues dame otra cucharadita”; y cuando el travestido Jack Lemmon le dice irritado a Joe E. Brown que es un hombre, éste contesta: “Bueno, nadie es perfecto”.

¿Se imaginan al mundo wake, al nacionalfeminismo, a la ortodoxia del régimen y al talibanismo empoderado de perspectiva de género asistiendo al coloquio de esas películas o de otras obras maestras con frases y escenas similares? ¿Se imaginan a más de una ministra o ministro sin cartera viéndolas salir de un cine donde proyectaran esas blasfemias? ¿Se imaginan una película en la que una fiscal general del Estado, junto a un juez, le dijera a un comisario de policía sobre otro juez que luego sería ministro de Interior que es maricón? ¿Se imaginan a los y las Torquemadas 30/40 hablándose en privado con nosotros y nosotras? - “¿Qué les has dado de cenar a nuestras hijas y nuestros hijos, honey?” - “¿Has estado esta tarde con ellos y ellas; ¿no había ninguna elle, darling?” - “¿Cuántos trabajadores y trabajadoras había en el súper, sweetie?” - “¿No se te habrá ocurrido ver en El Prado al misógino Rubens? ¡Era un pintor que odiaba la sororidad! - “Por cierto, mon petit coeur, he quemado en la chimenea del pabellón de invitados, al otro lado del chalé, como Vázquez Montalbán, tus libros de Platón, Aristóteles, Schopenhauer y Nietzsche, no soporto tanto machismo envuelto en la coartada filosófica. Pero los de Marx [que se beneficiaba a su sirvienta], Neruda [un maltratador de mujeres, que abandonó a su hija, nacida con hidrocefalia, y que confesó una violación] y la servilleta donde Picasso [pregunten a su primera esposa, Olga Khokhlova, por el machismo del pintor] firmó la cuenta del restaurante a tu abuelo el camarero, los he indultado”. ¿Se lo imaginan? A mí, pese a los esfuerzos que hago por deglutir esas imágenes, pese a invocar la benevolente comprensión de Irene Montero, me cuesta. Aunque cuesta más escuchar de Pepín Bello, último representante de la generación del 27, decir que Buñuel era un machista casi patológico. ¿Quemamos las películas de Buñuel? ¿Por qué en nombre de la ley de memoria de género no le quitamos las calles y avenidas a Pablo Neruda dedicadas en toda España, señora ministra de género? ¿Qué hacemos con Marx y Picasso? ¿O con los homófobos Che Guevara y Fidel Castro?

Viene todo ello a cuento del cuento que nos cuenta el Gobierno de los cuentos sobre la educación filosófica del alumnado español, una filosofía con perspectiva de género sin matemáticas. Algunos enunciados de los borradores de texto que pretenden imponer rezan: "la discriminación de la mujer en la historia de la Filosofía"; o “la misoginia de los filósofos”, para que la estudiantina denuncie cuándo los filósofos piensan mal. El “machismo” filosófico viaja 25 siglos atrás y alcanza de lleno a Heráclito, Anaximandro, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, San Agustín o Maquiavelo, aberraciones estas que el filósofo Savater tacha de anacronismos absurdos. Pero esto es lo que hay escondido en el mito de la caverna (Platón) patriarcal, el pensamiento misógino y las actitudes machistas. Crucificaron a Woody Allen sin que ningún tribunal lo condenara; a Plácido Domingo, Kevin Spacey, Johnny Deep… Y se habla de los machismos de Cervantes y Shakespeare; de los misóginos e impresentables desnudos en la pintura; de la retirada de cuentos infantiles por ser contrarios a la mística de género. Por culpa, quizá, de esos filósofos con alma machista del siglo V a.C. algún político de género del PSOE llama “tontopollas” a su contrincante, pero sin connotación sexual; o alguna fiscal general del Estado llama maricón a un juez, pero fuera de contexto; o un político con coleta de género azotaría a una periodista hasta hacerla sangrar, pero de broma. Hace unos días, la escritora Milena Busquets decía: “Mi hijo recibe clases sobre la regla… No sé si hace falta un conocimiento tan profundo”. En efecto, para conocer las reglas de la caverna platónica hace falta un conocimiento más profundo de la filosofía, aunque sin tanta regla. Algún día volveremos la vista atrás y diremos ¿pero esto realmente ocurrió? A más ver.