La política, tan despreciada, particularmente en los países que gozan de democracia tan deseada en donde no existe, y no existe en muchos países, en la mayoría de los países, desgraciadamente. Sin política no hay democracia posible. La política es el instrumento que permite canalizar iniciativas, organizar la voluntad de la ciudadanía y movilizarla para satisfacer reivindicaciones y ese instrumento no tiene por qué ser sólo utilizado por los partidos políticos. Sindicatos, asociaciones de diversa índole, también hacen uso de la política. Es común decir que todos los políticos son iguales, pero en el mismo seno de los partidos conviven distintas tendencias. Lo de pasar de la política es imposible, está presente en cualquier actividad y decisión. Si el ayuntamiento no se preocupa porque la ciudad esté limpia, también es una decisión política. En la vida cotidiana de la ciudadanía está presente la política, todo depende de decisiones políticas.

La sanidad, la educación, las ayudas sociales, los impuestos, todo depende de la política y no es lo mismo quién gobierne, no es lo mismo favorecer la sanidad pública universal que la privada, la educación pública o privada, pueden ser modelos muy diferentes, que repercutirán de manera significativa en la vida de la ciudadanía. El estado del bienestar significa calidad de vida, vivir más años, una mayor y mejor convivencia. Es esencial participar activamente en política. Y la política es algo muy complejo y a veces insólita. Recientemente en el Congreso de los Diputados se votó la reforma laboral que ha demostrado su utilidad, su gran utilidad. Se consiguió tan solo por un voto de los 350 emitidos porque un diputado se equivocó al votar: quería votar no y votó sí. El discurso de que todos y todas roban no es cierto: roban los que no pagan los impuestos que les corresponde pagar y llevan sus fortunas a los llamados paraísos fiscales. Y no pocos políticos están presos por cometer graves delitos especialmente económicos. El desprestigio de la política está motivado por conductas que deberían erradicarse y que no deben justificarse.