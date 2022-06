El silencio cómplice

En una residencia de mayores de la Comunidad Valenciana de cuyo nombre no quiero acordarme, escuché un día cómo una trabajadora gritaba e insultaba a una persona mayor por tener que asearle. Me quedé paralizada. También otro día constaté cómo acostaban a residentes sin cenar porque no tenían tiempo material de ayudarles, dadas las más que insuficientes ratios de personal. Sobremedicación, falta de higiene, inmovilización postural, desnutrición, abuso de sujeciones y negligencias en supervisión de caídas, son sólo algunas de las formas de maltrato que sufren los mayores en residencias. Y sin lugar a dudas, sufrir malos tratos, acorta la vida.

El 15 de junio celebramos otro día mundial, de esos que sirven para señalar que existe un problema sin resolver. En esta ocasión, el de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Considerando que las personas mayores que viven en residencias no suelen, ni están en condiciones, de denunciar sus situaciones de maltrato, postulamos que el silencio (no solamente el de las víctimas sino también el de los profesionales, las Administraciones y el de la sociedad en general) es cómplice de los malos tratos. Existe así, un círculo de silencio, de ignorancia y de vulnerabilidad. En otro orden de cosas, el lucrativo negocio residencial no puede seguir estando protegido por la Resolución de 30 de marzo de 2022 de la Conselleria encabezada por Dª Mónica Oltra. Esta normativa contempla un sinfín de restricciones a los residentes y a los familiares, mientras el resto de la sociedad disfruta de normalidad absoluta. Las citas previas a estas alturas son insultantes. Las visitas, generalmente, se disponen en el exterior a 30 grados (si entráramos, veríamos demasiado) ya que está prácticamente vetado el acceso al interior de los centros. Y la duración de las visitas es irrisoria. Estas restricciones también son maltrato. Es hora de normalizar la vida en las residencias y volver a condiciones prepandemia. Nuestro único y ferviente deseo es poder ayudar en los cuidados de nuestros familiares a las escasas plantillas. Y mientras tanto, esperar ansiosos y esperanzados la aprobación del nuevo Decreto de Tipologías, que confiamos confiera a los mayores que viven en centros residenciales un mayor respeto a sus derechos. Familiares de mayores de la residencia de Altabix en Elche urgen refuerzos tras el contagio de 67 internos Abramos los ojos. La importancia moral y social de eliminar todas las formas de negligencia y abuso hacia las personas de edad es incuestionable. Acabemos con la gran invisibilidad que padecen las personas de edad avanzada. Parafraseando al gran Pau Donés, para ellos y ellas, vivir es urgente.