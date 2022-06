En breve la ola de calor que padecemos dejará de ser noticia. Porque lo que llama la atención, lo que vende, son siempre las temperaturas máximas, los 45 grados que se repiten durante varios días, y no esas mínimas altas que consumen nuestra paciencia.

La cuestión es que, tras el prólogo de noches tropicales que tuvimos durante el mes de mayo, ya hemos inaugurado nuestra época oficial de noches tropicales en el litoral y en el sur de la provincia. Las noches y madrugadas en las que las temperaturas no bajan de los 20 grados han llegado para quedarse. Salpimentadas con una humedad que ya conocemos cómo se las gasta.

En el corazón de las ciudades, en las denominadas ‘islas de calor’, esta situación se incrementa dos o tres grados por encima del resto. El recalentamiento del asfalto y la estrechez de las calles provoca el efecto contrario al del mar y las urbanizaciones.

Como bien señala el padrón actualizado, el centro tradicional se viene vaciando en pro de los apartamentos turísticos. Pero el turista no sufre el mismo calor que el vecino en un mismo inmueble. El turista viene a pasarlo bien, a gastar, a desconectar, a gozar de su tiempo de ocio. El vecino suma a la rutina de cada día el ambiente de sauna que suponen los 90 días de noches tropicales, cuando no ecuatorianas, que no hay aire acondicionado que las ventile.

Pero a efectos de la información meteorológica, la primera gran ola de calor de la temporada está a punto de concluir. Nosotros nos quedamos, a perpetuidad, con las noches tropicales cuyas mediciones año tras año comienzan a advertirnos que van para largo. Dichosos quienes puedan huir de la ‘isla de calor’.