Un mayor respeto a los animales

Sorprende hoy en día que en pleno año 2022 existan todavía lugares donde los animales no son bien recibidos. Y, además, se les trate como algo que molesta y que no se quiere su cercanía, cuando todos sabemos que animales como los perros son el mejor amigo que puede tener una persona, y que será siempre el más leal, el más cercano, y el que estará con la persona que le cuida en los peores momentos. Porque en los mejores siempre se pegan todos.

Pues existen hoy todavía locales en donde no se permite el acceso a terrazas con perros; es decir, en un lugar al aire libre donde se quiere entrar como cliente, pero acompañado de un perro con el que has salido a pasear. Puede ser hasta comprensible que en el interior de un local no se admita la entrada, pero en una terraza deja de tener sentido, salvo que el animal esté molestando constantemente a los demás clientes. Con ello, podrá existir el derecho de admisión de cada persona en su establecimiento, pero frente a ello está el derecho de no acudir a los mismos por parte del consumidor también cuando no se vaya en la compañía del perro. Además, muchos animales tienen un comportamiento mucho más cívico y educado que aquellos otros que pueden no tener una querencia hacia los animales y no quieren tener uno cerca de ellos. Extraña, de todas maneras, que en el mundo de los negocios existan limitaciones de acceso cuando de lo que se trata es de una buena atención al cliente y tratarle bien para conseguir su fidelidad, no el rechazo.

Por ello, la circunstancia de que se haya aprobado hace seis meses la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales parece que no tiene todavía un efecto inmediato en algunas personas que ven a los animales como algo no deseado y rechazable, cuando ya hemos precisado el elevado grado de lealtad que tienen los animales, sobre todo los perros que muchas personas tienen en sus hogares, y la gratitud inmensa que demuestran a las personas con las que viven y que cuidan, pero siendo el cuidado mutuo, porque le sensibilidad que muchos seres humanos no tienen con los perros la tienen estos con el ser humano. Un perro no será nunca rencoroso, no querrá recordar cualquier reproche que le haya hecho el ser humano, y, pese a ello, a muchos de ellos les abandonan, los adquieren como si se tratara de un juguete y cuando se cansan de ellos, o ven que es un coste elevado, se deshacen y los dejan en la calle como si se tratara de una mera caja de cartón.

Por ello, el legislador debe articular unos mecanismos legales de protección y otros de sanción penal y administrativa para quienes traten mal a los animales, y a quienes los consideren de forma despectiva, para evitar este deterioro que existe en la sociedad de muchos seres humanos que ejercen la violencia y desprecio a todo aquello que no es o se hace como ellos consideran. Se ha apoderado, así, de algunas personas una especie de dictadura emocional y de actitud de rechazo a lo que no es como ellos consideran que deberían ser las cosas. Y se ejerce violencia física y psicológica contra todo y contra todos. Sobre todo, contra aquello que es fácil ejercer como pueden ser los animales, de ahí que se exija una legislación fuerte y contundente contra el maltrato animal y contra expresiones o actitudes de límites, postergación y odio a los animales cuando la inmensa mayoría de estos son inmensamente más respetuosos que el “odiador al animal”

Por otro lado, resulta una evidencia que quien se comporta así con un animal y lo desprecia, lo aleja y no quiere tenerlos en su entorno, aunque pueda hasta perder clientes, tratará de igual manera al resto de seres humanos. Se trata de un problema de actitud y de rechazo a lo que no es como ellos quieren que sean las cosas.

Pero el problema que estamos tratando, como se ha expuesto, tiene una dimensión más extensa, al referirnos a una sensación que existe de que se ha extendido una postura del “no es no” a lo que no se hace como algunas personas quieren. Y si no es así, la respuesta es la violencia y la intimidación o la amenaza, el uso de la fuerza o la oposición frontal. Es la nueva modalidad de la dictadura emocional de quienes quieren imponer su forma de ser y actuar y que muchas veces se proyecta en los animales, o en aquellos que no pueden responder ante estas actitudes. Es lo que hay.