La Filosofía en el nuevo proyecto de la Conselleria d´Educació

Estamos en tiempos de reformas educativas y el Gobierno de la nación saca nuevos currículos sobre las asignaturas de Bachillerato. En Historia de la filosofía amplía temarios y le da más espacio a algunas filósofas de diversas épocas que se vienen a añadir a los pensadores que han estado presentes tradicionalmente en el currículo. Es una selección sobre la que se puede debatir en este o aquel nombre, pero que se presta al equilibrio, la representatividad y el consenso.

Por su parte, la Conselleria d´Educació de la Generalitat, en manos de Compromís, ha sacado sendos borradores sobre la asignatura de Historia de la filosofía de Segundo y la de Filosofía de Primero de Bachillerato, que sorprenden a los que nos dedicamos a esto y además hemos trabajado en otras comunidades.

Las autoridades y los expertos de la Conselleria consideran que “la historiografia filosòfica es mostra, de manera intencionada en la majoria de casos, i de manera inconscient en alguns, des d'una perspectiva androcèntrica i etnocèntrica” (sic), se han puesto la realidad histórica por montera y han prescindido de pensadores como Tomás de Aquino, Descartes, Hume, Kant, Marx, Nietzsche y Ortega, que por supuesto aparecen en el documento de trabajo del Ministerio de Educación. Han logrado el hito de que, a partir del año 1349, desaparezca todo vestigio de los grandes filósofos del pasado, lo cual es una hazaña no pequeña que debería catapultarlos a responsabilidades más altas, no vaya a ser que queden desaprovechados. En el temario aparecen figuras femeninas históricamente interesantes, sobre la mayoría de las cuales algo he escrito, dicho sea de paso, como por ejemplo Diotima de Mantinea, pero resulta cuestionable que desplacen a autores como los que hemos mencionado, que vertebran la historia del pensamiento occidental.

Tenemos a la mencionada Diotima, aunque su misma existencia es controvertida, Aspasia de Mileto, que no era filósofa, Hipatia de Alejandría, de la que no se conserva ni una sola obra, Hildegard von Bingen, que quizás de lo que menos escribió es de filosofía, Cristina de Pizan, gran poetisa a la que erróneamente se sitúa en la Edad Moderna, Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, que son los únicos nombres que aparecen en la época de la Ilustración, y así hasta once. En algunos casos son pensadoras de múltiples facetas y en otros, mucho me temo, lo son de una sola idea.

Así consiguen incluir “la perspectiva de gènere en l'estudi d'aquesta matèria permet a l'alumnat detectar, denunciar i revertir l'absència femenina i de persones amb identitats de gènere diverses en els materials objecte d'anàlisi i, alhora, ampliar la mirada i qüestionar el coneixement androcèntric que des de la història de la filosofia ha perpetuat les desigualtats i les discriminacions que comporta el sistema patriarcal” (sic).

Puestos a reinventar la historia, veo a los especialistas de la Conselleria un poco remisos, dubitativos y tibios, como si se les hubiese encogido el brazo a la hora de llevar a cabo la gran trasformación, la que ha a superar obras como las de Russell, Cospleston, Abbagnano, Reale, Kenny, Grayling o Helferich. Puestos a ser innovadores, hasta me quedo con las ganas de que hubiesen enviado a unos cuantos representantes más del patriarcado a ese no lugar al que han enviado a cualquier filósofo que haya vivido en los últimos 670 años. Máxime cuando han descubierto la manera de cambiar la historia modificando sencillamente su relato.

El por qué lo han hecho exactamente no lo sé, aunque me lo puedo imaginar, pero ayuda comprobar que en Primero de Bachillerato los bloques temáticos (la persona, la paz, la prosperidad, el planeta y la participación) parecen un poco soft y un tanto flower power. Sin embargo, de lo que no me cabe ninguna duda es que un programa así es un absoluto fraude intelectual aquí y en cualquier lugar.