Las Hogueras son de quienes las disfrutan y de quienes las trabajan

Alacant ya huele a pólvora, y debo decir que estábamos deseando su regreso y además con gran expectación de que nuestras fiestas por excelencia, Les Fogueres de Sant Joan, retomaran su brío y energía, después de que un microscópico virus impidiese su disfrute por dos años consecutivos.

Sí que es cierto que hemos comenzado su calendario publicitario, sin ausencia de polémica, la cual ha estado influenciada por un lado: por el lugar tradicional de las mascletàs y la protección de nuestro patrimonio arquitectónico, a la que además se le ha unido el coste de las materias primas y la reducción de la intensidad pirotécnica. Pero este debate, desgraciadamente, se extiende a la parte social y al mismo tiempo a la productiva de estas fiestas, debido a que una y otra vez se quiere insistir en el mensaje de que no se encuentran trabajadores y trabajadoras para desempeñar la actividad. O en otras palabras, se quiere trasmitir de forma errónea que las trabajadoras y trabajadores rechazan trabajar, no solo en la actividad motora de nuestras fiestas, sino también en la actividad principal de esta etapa estacional del año, que está vinculada al ocio y al turismo, como es la HOSTELERÍA.

En UGT somos conscientes de que esta actividad ha sido una de las más perjudicas en el envite de la pandemia, con cierre de establecimientos y con restricciones de aforo, cuestión que perjudicó también a sus plantillas al prescindirse del empleo provocando el despido y, en el mejor de los casos - afortunadamente muchos - utilizando la herramienta de los Ertes para evitar desempleos masivos y mayor descontento social. Pero eso no sostiene este tipo de mensaje negativista. Y por ello, con rotundidad, debo decir que se falta a la verdad. O bien se minusvalora la capacidad de gestión del servicio público de empleo, a las estadísticas me remito. Si fuese así como se afirma, no tendríamos en torno a diecisiete mil personas demandantes de empleo en el servicio de comidas y bebidas en la provincia de Alicante.

También somos conscientes, y lo hemos vivido en otras épocas de crisis con otros sectores, de que las personas trabajadoras perjudicadas directamente buscan abrirse otras puertas en el mercado de trabajo que les dé la oportunidad de continuar con su vida laboral de forma activa. Me niego a aceptar que en el imaginario colectivo se quiera trasmitir una realidad distorsionada que falte el respeto a esos cientos de miles de personas que son paradas de larga duración y que están a dispuestas a seguir contribuyendo en la producción económica de este país.

Aclarado este punto de ausencia o de voluntad hacia el trabajo hostelero, lo que sí queremos reivindicar es que nuestras fiestas, nuestras Hogueras, son de quienes las disfrutan y de quienes las trabajan. Y para volver a su esperado disfrute, se tienen que visualizar y respetar los derechos de quienes las hacen posible.

La acción de respetar esos derechos, tiene que ser asumida por aquella parte empresarial que no cumple, esa que vulnera los acuerdos firmados y que no se hace responsable de la precariedad que genera, creando la figura de trabajadoras y trabajadores a la carta como si de un menú se tratase. No deben quedarse en la queja insostenida sin asumir su responsabilidad.

Por eso desde UGT, reivindicamos esos derechos generados, que son los que profesionalizan la actividad. Son los derechos acogidos a las cotizaciones de jornadas realmente realizadas, son los derechos que son negociados y firmados, establecidos en los convenios colectivos, que permiten salarios justos y pactados, son los que incentivan la formación en las cocinas, en el servicio de mesa de camareros y camareras e incluso en la propia excelencia en la gestión eficiente de la materia prima utilizada para minimizar los residuos innecesarios y al mismo tiempo reducir costes y contribuir al cuidado del medio ambiente. La puesta en valor de esos derechos es lo que dignifica al sector y a la actividad.

Respetemos, dignifiquemos y humanicemos nuestras actividades económicas, principalmente la hostelería que son las que harán posible que podamos disfrutar de una feliz vuelta a Les Fogueres de Sant Joan.