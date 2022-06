La peor oposición posible

Cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy en 2018 para desalojar del Palacio de la Moncloa a un presidente y a un partido político sumidos en la corrupción absoluta producto de la utilización de las instituciones del Estado para tapar sus delitos, poco podía esperar el actual presidente del Gobierno la envergadura de los problemas sobrevenidos contra los que iba a tener que lidiar. El más importante fue y es una pandemia global que segó en España la vida de decenas de miles de personas, a lo que hay que añadir sus graves consecuencias económicas, así como una guerra en Europa que lejos de terminar parece que se alargará en el tiempo como consecuencia de los delirios de grandeza de dictador del presidente de Rusia.

Pero a pesar de que en los últimos dos años la oposición haya puesto en el Congreso de los Diputados todas las zancadillas posibles al actual Gobierno de coalición, España ha logrado superar la pandemia sin que los malos augurios de la derecha política se hayan cumplido, es decir, sin que el desastre total en el que algunos querían haber visto a nuestro país haya sido una realidad. En cualquier caso, era de esperar esta actitud viniendo de un partido racista, homófobo, clasista, machista y nostálgico del franquismo más rancio como es VOX, pero que el Partido Popular, que ha gobernado España y que volverá a hacerlo algún día, se haya unido al club del trumpismo cañí inventado por Isabel Díaz Ayuso, supone un problema más grave de lo que en un principio pueda parecer. El mismo partido que en Europa se dedica a desprestigiar a España, negando ante las instituciones europeas la capacidad del Gobierno español de gestionar las ayudas económicas consecuencia de la pandemia, exige luego al PSOE que le apoye cada vez que no logra la mayoría necesaria para gobernar sin el apoyo de VOX.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial hace tiempo que debía haberse llevado a cabo. La actitud del PP siempre se guía por el mismo patrón. Cuando está en el Gobierno da por sentado que el PSOE va a colaborar en la renovación de este órgano y de cualquier otro, pero cuando el que está en la oposición es el PP se niega no ya a cualquier clase de colaboración que beneficie el normal funcionamiento de las instituciones sino el cumplimiento mismo de lo establecido por la Constitución Española. La colaboración entre los principales partidos políticos se encuentra en la esencia de la Constitución y su finalidad es trasladar a la ciudadanía que la concordia y el acuerdo es posible. El problema es que el Partido Popular no termina de interiorizar ni la Constitución ni las instituciones que emanan de ella y cada vez que gobierna se apropia de ellas o pretende que se adecúen a sus intereses. Ejemplo de ambas situaciones son el caso Kitchen y la voluntad de cambiar el modelo de renovación del CGPJ para que sean los jueces, en su mayoría de derecha o de extrema derecha, los que se encarguen de la dirección y el nombramiento de los propios jueces. Por otro lado, la reciente reforma laboral que por lo visto hasta ahora está siendo un éxito, contó con la aprobación de los sindicatos y de la patronal empresarial. Los únicos en toda España que se mostraron contrarios a esta reforma clave fueron el Partido Popular y VOX.

Cuando el principal partido de la oposición se opone a todo y no da ninguna solución alternativa podría pensarse que es un partido político que no sirve para nada. Sin embargo, el problema es más grave. La realidad es que la razón principal de su negativa a colaborar es que no quiere hacer público lo que pretende hacer en caso de llegar al Gobierno. Con una estrella emergente ultraliberal como es Isabel Díaz Ayuso que hace y dice lo que le viene en gana sin que el presidente del Partido Popular sea capaz de pararla los pies en su cruzada radical de derechas, la realidad que subyace es que Alberto Nuñez Feijòo está de acuerdo con los posicionamientos católicos y ultraliberales que inspiran a la presidenta madrileña.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cometido, sin duda alguna, errores en la planificación de cómo solucionar algunos problemas de la sociedad española. Pero lo que importa es el fondo. Soluciones en materia laboral, de protección social, de libertad en el ejercicio de derechos individuales de colectivos que de manera tradicional han sido vilipendiados en la sociedad española o de protección de la mujer frente al machismo proveniente del franquismo, son una realidad pese a quien pese. Lo curioso es que aquellos que despotrican a diario contra el Gobierno no aportan ninguna solución alternativa más allá de simplezas como enarbolar la bandera de la libertad.