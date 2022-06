¿Todavía es portavoz?

Algunos dirigentes públicos se estremecían ayer con el pensamiento de que Mónica Oltra acabe siendo pasto de los programas de telebasura política que superan ya a los del corazón en las televisiones patrias. Que donde teníamos una Belén Esteban tengamos ahora a una vicepresidenta del Consell. No dudo ni de que vaya a pasar ni de que sería grave, aunque otros y otras han recorrido antes que ella esa senda que siempre acaba en el despeñadero. Pero hay otra cosa peor, si no en términos populares, sí en términos políticos, éticos, estéticos e institucionales. El TSJ, como se esperaba, imputó ayer a Mónica Oltra para esclarecer las acusaciones que pesan sobre ella en torno a la gestión que la Conselleria que dirige hizo del caso de abusos a una menor tutelada protagonizado por quien en aquel momento era su marido, y la citó a declarar el próximo 6 de julio. Quien crea que ese es el final, que ese día llegará y luego fuese y no hubo nada, que abandone toda esperanza: los procedimientos judiciales no funcionan así, y menos en casos tan graves como éste. Es el principio, en ningún caso el final. Contradiciendo su propio discurso, la vicepresidenta mantiene que no piensa dimitir. Ni de este cargo, ni del de consellera. Ya. ¿Y de portavoz del Consell? ¿El Gobierno autonómico va a seguir estando representado por una política que está siendo investigada por el máximo tribunal de justicia de la Comunidad? ¿Y cómo va a explicar los acuerdos que el Ejecutivo apruebe en sus reuniones, si por lo único que le van a preguntar lógicamente los periodistas es por lo suyo? ¿Pueden permitirse esta situación el PSPV, Compromís y Unidas Podemos? ¿Puede soportar esta enmienda a la totalidad en su discurso aquel Botànic que vino a levantar la hipoteca reputacional que había dejado el PP?