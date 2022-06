Venim de la mar (no portem diners)

Últimamente el alcalde de Elche se muestra muy activo en lo que a sus comparecencias públicas y declaraciones a los medios de comunicación se refiere. No es nada extraño, puesto que, aunque quedan once meses, estamos casi en la recta final de cara a las elecciones municipales. Carlos González es un corredor de fondo y sabe que debe marcar un ritmo que no permita a sus enemigos, es decir, a los miembros de su propio partido, ni a sus adversarios, los partidos de la oposición, situarse en una posición tal que les permita adelantarle a escasos metros de la meta que se ha planteado (repetir como candidato en Elche o negociar una canonjía y que salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera).

Por eso lo vamos a ver hasta en la sopa en tanto su futuro político no se haya despejado. Su última intervención, acompañado por la concejal de Fiestas, Mariola Galiana, en la Alcaldía y previa convocatoria a todos los medios de comunicación locales, ha sido para anunciar que el pregón de las fiestas patronales se adelanta del día 7 de agosto, como era tradicional, al día 5 del mismo mes. Según nuestro primer edil, este adelanto festero propiciará la «recuperación económica, social y emocional» tras dos años de parón obligado por la pandemia del coronavirus. Me alegra mucho el optimismo del alcalde, en un contexto en el que la recuperación económica parece cada vez más lejana y la fractura social se está haciendo cada vez más patente. En cuanto a la recuperación emocional, dado que los sentimientos son un aspecto subjetivo, no entraré a valorarlo; en cualquier caso, el verano, estación en la que se celebran nuestras fiestas patronales, es propicio para exacerbar las emociones en cualquier sentido, marcando un pico de optimismo para algunos y de melancolía para otros, según le vaya a cada uno. En cualquier caso, si alargar las fiestas supone un acicate para nuestra maltrecha economía, bienvenido sea. De hecho, les recomiendo que este verano disfruten todo lo que puedan, porque nos acechan unos muy oscuros nubarrones. Una vez que la fase más aguda de la pandemia ha pasado, o se ha dado oficialmente por finalizada, los bancos centrales de las principales economías han comenzado a retirar sus estímulos al crecimiento para intentar mitigar las presiones inflacionistas que se han desatado. Es propicio para exacerbar las emociones en cualquier sentido, marcando un pico de optimismo para algunos y de melancolía para otros, según le vaya a cada uno. Si nos ceñimos a la política monetaria que nos afecta más directamente, la que dicta el Banco Central Europeo (BCE), vemos que está cambiando su tendencia, en la línea de la Reserva Federal Norteamericana y del Banco de Inglaterra, y está introduciendo correcciones en tres niveles: el primero es en los tipos de interés, sobre los que ya se han anunciado subidas, descontadas ya por los mercados bursátiles, y que tendrán una importancia notable en el comportamiento de la prima de riesgo a corto y medio plazo. El baño de don Camilo El segundo de esos niveles sería el de la compra de deuda. Ya se ha anunciado que para después del verano el BCE dejará de comprar deuda soberana, especialmente de países muy endeudados, como es nuestro caso; este hecho tendrá varias consecuencias en el plano macroeconómico. La primera será una subida de la prima de riesgo a largo término, pero también una falta de financiación de las políticas expansivas que están aplicando todas las administraciones. Volviendo a la metáfora festera, cuando acabe el verano, nunca mejor dicho, se acaba la fiesta y tendremos que volver, de una forma indefectible, a realizar multitud de ajustes en el gasto público que afectarán a pensiones, política social, educativa, etc. Otsukaresama Por último, un tercer nivel, supondría la falta de liquidez por el fracaso de las operaciones de refinanciación establecidas a largo plazo, o TILTROs, por sus siglas en inglés. Las TILTRO influyen sobremanera en las condiciones en que los bancos pueden prestar dinero a sus clientes, controlando los tipos de interés a largo plazo e inyectando liquidez en el sistema financiero. En el caso de España, los tipos de interés los marca el BCE, pero nuestro elevadísimo nivel de deuda pública va a hacer muy complicado que dispongamos de un flujo monetario adecuado para las administraciones y las empresas. En el caso de España, los tipos de interés los marca el BCE, pero nuestro elevadísimo nivel de deuda pública va a hacer muy complicado que dispongamos de un flujo monetario adecuado para las administraciones y las empresas. De modo que este año, cuando acaben las fiestas y Elche se encuentre sumido en ese sopor que lo caracteriza en la última quincena de agosto, sin que ningún gobierno municipal haya hecho nunca nada para intentar mitigarlo, no se pongan de mal humor, como en la cançoneta de fil i cotó que les reproduzco a continuación, porque la cosa se va a poner muy fea y los políticos nos lo están ocultando. Venim de la mar, no portem dine[r]s. Anem a cal mestre, i no ha-hi res que fer. Mo n’anem a casa en un mal humor de vore que vénen, de vore que vénen les Festes d’Agost.