Cuéntame qué es lo que pasó

Aseguran que «Cuéntame» se ha ido para los restos. Ya veremos. En la promo del último capítulo Antonio acelera para quitarse de la ventanilla un moscardón que lo reconoce, Mercedes le pregunta «¿Se puede saber qué te pasa?», él contesta: «No te lo he contado antes porque creí que iba a superarlo» y sobre el acompañamiento de una sintonía blusera de fondo, la voz en off remata: «Cuando el pasado te atormenta es imposible escapar». Pues imagínense del futuro después del recuento indeleble que nos aguarda.

Al producirse el estreno de la serie más longeva de La 1 que retrotrajo a una época en que aquí nadie tenía arte ni parte en la forma de gobernar salvo un señor bajito con bigote y voz encima aflautada, el paisanaje había entrado ya en el siglo XXI y las temporadas de arranque gozaron de un impacto de consideración no sé si por la fidelidad con que retrataba aquel final de los sesenta o porque suele resultar más placentero refugiarse en la añoranza que salir cada mañana a la calle a darse de bruces con la realidad. El caso es que esta ha ido ganándole el pulso a la ficción, arrebatándole audiencia por lo intrincado del guion y puede también que por el lastre de imagen que la acusación de fraude fiscal que pesa sobre los protas y que, bajo amenaza de trena y multa guapa, tiene a Imanol Arias y a Ana Duato con la Agencia Tributaria y Anticorrupción como pareja de baile. Ya ven, ni distopía ni ná.

La cosa quizá empezó a torcerse al darle la patada a Echanove. Al poco Carlitos tomó las de Villadiego, aunque lejos del papel que marca una carrera Ricardo Gómez ha crecido bien. Después de un ciclo tan intenso, a Imanol no se le ha ocurrido nada mejor que poner a parir a todo quisque de la tele en la que prácticamente ha estado empadronado para a continuación retractarse con algo así como «lo siento, no volverá a pasar». Otra cosa no, pero cuando de bordarlo se trata lo bordamos.