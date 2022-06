Unas palabras sobre Santo Tomás Moro

El día 22 de junio se celebra en el orbe católico la festividad de Santo Tomás Moro, lo que merece una reflexión. Para ayudarme en la tarea escucho el Requiem de Verdi, propicio para estas semanas en las que lo que era sólido se hace líquido, lo líquido transmuta en gaseoso y lo gaseoso ni se sabe. Porque el cúmulo de desgracias es de tal tamaño que no hay nada mejor que encargar una buena conspiración a la que responsabilizar de males y aun de bienes. El mundo entero es una conspiración. Yo conspiro. Y usted. Si ni lo sabe es la mejor prueba de que la conspiración existe, fake, más que fake.

Quizá se pregunte a santo de qué viene esta glosa hagiográfica. Verá: el 31 de octubre del 2000, San Juan Pablo II, firmó un Decreto Motu Proprio por el que declaraba a Tomás Moro Patrón de Políticos. Lo dice la edición digital en castellano de La Croix que, como es sabido, es una especie de portavoz oficioso del Vaticano en Francia. Su lectura es indispensable para sobrevivir sin resbalar por las injurias de la realidad, pues una parte del periódico se dedica a asuntos de actualidad imperecedera y es razonable imaginar que mentirte, mentirte, no lo va a hacer. O sí. Pero si la recompensa es la gloria lo mismo merece la pena. Eso son las religiones, después de todo. Lo dijo Marx al que, por cierto, sus amigos llamaban “El Moro”, no por el santo sino porque era muy moreno. Caigo ahora en que esto es políticamente incorrecto. Es postcolonial, que es un concepto sobre el que he leído hace poco y me encanta y lo repito constantemente. Así que deshagamos el equívoco, lo de Moro aplicado al santo es una castellanización, él era Thomas More, y si de antiguo hubieran sido de lengua inclusiva le hubieran dicho Santo Tomás Más, pero casi es rechifla con la doble aliteración. Yo, por supuesto, me decanto por la clásica versión latina: Thomas Morus, que debe ser más útil para prédicas y rogativas, lo que viene siendo cosas del oficio de santo.

¿Por qué este señor, culto –escribió la Utopía-, renacentista y muy beato, llegó a los altares para uso y consumo de los/as políticos/as? La respuesta es sencilla: trató de conjugar sus convicciones y su capacidad de gestión, así que, aun siendo Canciller del Rey Enrique VIII se opuso al monarca en su deriva hacia el anglicanismo y, en concreto, en sus planes de divorcio, que por esa época era asunto de Estado. Total, que el monarca tuvo a bien cortarle la cabeza. No te digo más: un político como Dios manda. Tanto es así que la Iglesia Católica lo acogió en la nómina de beatos en 1885 y en la de santos con interlocución directa con Dios en 1935, que eran años que la Iglesia se ve que no tenía otra cosa que hacer. Pero como el que no corre vuela, la Iglesia Anglicana le reconoció en 1980 mártir de la Reforma. Todos contentos, pues.

Había otros candidatos. Uno curioso: Santo Tomás Beckett, otro inglés, también canciller de un Rey llamado Enrique –II- que lo mandó asesinar en su misma iglesia de Canterbury por una bronca política. También lo consideran mártir católicos y anglicanos. O San Juan Nepomuceno, metido en banderías en la corte de Bohemia, lo que le costó ser lanzado de mala manera al río Moldava por no revelar al rey lo que la reina le contaba en confesión. Era una buena opción: al fin y al cabo la gestión de los secretos y la interpretación de lo que quiere decir el Jefe/a, antes de que formule sus deseos, es una de las funciones que deben adornar a los políticos. Si no me equivoco Nepomuceno tuvo que conformarse con ser Patrón de Confesores, lo que tampoco es moco de pavo. Luego tenemos a Santa Juana de Arco, más inclusivo, pero lo mismo a la Iglesia no le vine bien confiar a la grey política a dama con armadura, incapaz de negociar, convencida de que su realidad es la común y dispuesta a enjaretar una lanzada al disidente.

Tenemos, por otra parte, a inmenso número de nobles y reyes y reinas elevados a los altares: Canuto de Dinamarca, Esteban de Hungría, la caritativa Santa Isabel –que transformaba panes en flores para huir de las añagazas de su marido, que era malo-, Vladimiro de Kiev –juro que es verdad-, Osvaldo de Bernicia, Dagoberto II, Edmundo de Anglia Oriental, Tamara de Georgia, Segismundo -rey de los Burgundios-, Zuentiboldo de Lotaringia, que también gustó de las delicias de ser asesinado, o Tridates III de Armenia. Hay muchos más pero se me acumulan sus virtudes y milagros. De vez en cuando se reaviva el deseo de beatificar a Isabel de Castilla, que la muy católica España no ha dado para más que para matar moros, pero de otra clase: ahí está Fernando el Santo, sin ir más lejos; Ramiro el Monje tenía un pronto iracundo que le llevaba a decapitar a los nobles lo que no está bien visto en el Vaticano. Y San Hermenegildo, pero era visigodo y lo mató su padre, que al fin y al cabo, era arriano, lo que dice poco de las raíces hispanas. Lo malo de encomendar el patronazgo a Reyes es que lo mismo luego cambian y a ver qué haces: un San Juan Carlos de los Emiratos y una Santa Corina de Mis Amores no sé, no sé.

Así que ruego encarecidamente a políticos y políticas en activo –y hasta en pasivo- que aprovechen el día 22 de junio para elevar preces a Tomás Moro-Morus-More que, si bien lo piensan, seguro que algo tienen que rogar. Algunos pueden reiterar hasta solicitud de maravilla y utópica redención. Porque la soberbia es muy mala consejera para la gente de la política, sobre todo si se alimenta del halago continuado de paniaguados sin más imaginación que la que prestan en ensalzar, permaneciendo sin fin a la escucha o susurrando al oído beneplácitos y enjundiosos argumentos como: “¡Qué bien lo has hecho! ¡Cuánta razón tienes!”. Tenga en cuenta el político que esos correveidiles le usan para tapar sus desconsuelos o mantener sus sosegadas rutinas, pero que ellos y ellos también permanecen bajo la mirada no necesariamente benévola de la corte celestial, que está en el cielo y no en su despacho.

Fíjese bien la política o el político en la oportunidad especialísima que se le brinda, por preciosa voluntad de Su Santidad, de rezar para mantenerse alejado de jueces y otras gentes de poder, aunque si entras en sus lógicas más vale evadirte cuanto antes. Mejor es que en su rezo emplee las técnicas aprendidas en la fatigosa actividad parlamentaria o en jornadas de gloria televisiva y que use de un lenguaje dotado de la fuerza de la paradoja y de la capacidad para poner una vela a Dios y otra al Diablo. Sin abusar. No sea que Dios se dé cuenta. Y que no olvide que en su proclamación, Juan Pablo II aludió a que fue “mártir de la libertad en el sentido más moderno del término” porque el rey quería controlar las conciencias. No sé los otros reyes santos, debidamente católicos, que hicieron si no fue eso precisamente. Pero dejémoslo correr, que no conviene al político ser demasiado escrupuloso en asuntos de coherencia, que cada día tiene su afán. Dícese que Santo Tomás Moro, al ir al patíbulo, pidió a un funcionario que por allí andaba que le ayudara a subir pues, “para bajar me las apañaré solo”. Se equivocaba, que no bajó: ascendió a los cielos, como queda probado. Amén.