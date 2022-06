Tres años de avances y mejoras en Elche

Hace exactamente tres años, cuando tomé posesión como alcalde, asumí el compromiso de gobernar con cercanía, con rectitud, con humildad y, desde luego, con transparencia y honradez. Gobernar pensando en el interés general, gestionando la administración con eficacia y, desde los postulados de la socialdemocracia, con la firme determinación de mejorar la ciudad y promover el progreso, la prosperidad y el bienestar de la mayoría social.

Tres años después, pese a las ostensibles adversidades, he hecho todo lo posible por no apartarme de esos valores y principios generales con los que me comprometí, en nombre del PSOE, con la ciudad al completo.

Tres años después rindo cuentas con seriedad, humildad y tanta satisfacción como capacidad de autocrítica, consciente de que los balances, aunque sean positivos, si se hacen con los pies en la tierra, siempre han de contemplar tanto los errores cometidos como el propio margen de mejora.

Es indudable que en este periodo la prioridad durante muchos meses ha sido afrontar la emergencia sanitaria, sus consecuencias sociales y económicas, y apoyar la recuperación de la actividad económica en la ciudad.

Pero no es menos cierto que mientras nos enfrentábamos a la crisis, no cejamos en nuestros propósitos de mejora de los servicios públicos, de modernización de la ciudad y de resolución de los problemas urbanos.

Fruto de esa estrategia avanzamos en temas clave para el presente y el futuro de la ciudad. Y hemos desbloqueado temas críticos, por ejemplo, derribando el antiguo hotel de Arenales; adjudicando el restaurante del Parque Municipal a una mercantil para su rehabilitación y reapertura; cediendo la residencia juvenil de Altabix a la Universidad; acordando con la Asociación del Mercado Provisional la conversión del edificio en el Mercado Central del siglo XXI; la protección parcial del antiguo Mercado Central, junto con el refugio de la Guerra Civil y los Baños Árabes, y su trasformación en un Mercado Gastronómico que actúe como locomotora de la zona; o la peatonalización de la Corredora y de la Plaça de Baix, como motor de dinamización económica y social del Centro Histórico y Comercial.

A la par, hemos movilizado una gran inversión pública dirigida a mejorar nuestros centros educativos a través del Plan Edificant. El ejemplo más llamativo es el nuevo IES Vicente Verdú, pero junto a él ampliaciones de colegios y nuevos centros en las pedanías y en los barrios por valor cercano a los 35 millones de euros.

Junto a ello, hemos puesto en marcha los grandes proyectos de impulso económico de la ciudad. Hemos culminado la modificación del Plan General para poder ampliar el Parque Empresarial en 600.000 metros cuadrados; trabajamos con la Generalitat para finalizar la urbanización del entorno de IFA y para poner en marcha un Centro de Innovación, el Learning Factory, en el edificio de Correos; hemos puesto en marcha un Plan Estratégico de Turismo y el Campus Tecnológico, puerta de entrada a las empresas digitales y tecnológicas, ya es una realidad.

Hemos llegado a un acuerdo con la Diputación para que se construya un Palacio de Congresos en la avenida de la Libertad, frente a la Universidad. La Generalitat está elaborando el proyecto de nueva depuradora en Algorós, que supondrá una inversión de más de 50 millones de euros, al tiempo que sigue avanzando en la duplicación de la carretera de Santa Pola.

También se ha cumplido el compromiso del president, Ximo Puig, de favorecer la descentralización administrativa creando en Elx la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.

El AVE ya transporta en poco más de dos horas a Madrid a más de 28.000 ilicitanos al año. Se ha aprobado una nueva Ley de Protección y Tutela del Palmeral auspiciada por el Ayuntamiento. Se ha construido la nueva autovía de acceso al aeropuerto y la Generalitat asume la financiación del último tramo de la Ronda Sur, una necesidad imperiosa para mejorar la circulación en la ciudad, al tiempo que amplía el Hospital General con el nuevo bloque quirúrgico y redacta el proyecto del centro de salud del Travalón.

De forma paralela, hemos derribado dos bloques altamente degradados en Palmerales, mientras se proyecta la construcción de un nuevo edificio de 50 viviendas para renovar el barrio; estamos construyendo ya el cuarto bloque en San Antón, que nos llevará a alcanzar las 300 viviendas nuevas construidas. Y ahora, hemos concurrido a una convocatoria de Fondos Europeos solicitando 13 millones de euros para rehabilitar las 300 viviendas del barrio de Porfirio Pascual.

Asimismo, estamos invirtiendo en la mejora del espacio público y de los equipamientos colectivos sociales y culturales. Proyectamos nuevos centros socioculturales en San Antón y en las pedanías de Torrellano, El Altet y Arenales. Estamos reformando el polideportivo de Palmerales, hemos finalizado la reforma del pabellón de Carrús y se está redactando el gran pabellón de la ciudad en el barrio del Cementerio. Ya ha finalizado la remodelación de la Plaza de Andalucía, en el corazón de Carrús, ha comenzado la construcción del Jardín de las Víctimas del Covid, junto al Cementerio Viejo, así como las obras de peatonalización en Olegario Domarco Seller y en la Replaceta de Les Barques; y ya se aprecia el avance de las obras en el Hort de Rastoll.

Nos hemos volcado en mejorar la seguridad en la ciudad y en las pedanías aumentando la plantilla de la Policía Local, dotándola de medios y creando una Unidad de Seguridad Rural que ya da resultados. Hemos puesto en marcha el nuevo servicio de Limpieza, que nos ha convertido en solo un año en una ciudad mucho más limpia y sostenible, con una flota de vehículos moderna y eficiente. Y el transporte colectivo cada día es más sostenible, de tal modo que en 2021 incorporamos cinco nuevos autobuses híbridos y en 2022 serán 17 los que se sumen a esa estrategia de descarbonizar la movilidad urbana.

En relación con el sector agrario, un motor de nuestra economía, defendemos con contundencia la vital importancia del Trasvase Tajo-Segura y la necesidad imperiosa del Júcar Vinalopó, mientras garantizamos un uso más eficiente del agua de riego mediante un proyecto europeo de modernización de regadíos que supondrá una inversión de más de 40 millones en el Camp d’Elx.

Hemos alcanzado un acuerdo social, el Plan de Respuesta a la Guerra, por valor de siete millones de euros dirigidos a paliar las consecuencias de la guerra entre las familias, los autónomos y las micropymes, cuyas medidas llegarán a más de 15.000 beneficiarios.

Durante estos tres años hemos incrementado los recursos de política social destinados a reducir las desigualdades; hemos fortalecido la cooperación al desarrollo y multiplicado el esfuerzo en la lucha contra la violencia machista. Y todo ello con una política fiscal moderada, con nuestras tasas e impuestos congelados; con una deuda por habitante que ha caído de los 516 euros de 2015 a «cero euros» a fecha de hoy; y con una inversión para 2022 superior a los 50 millones de euros, que son un factor de dinamización de la economía y el empleo.

En conclusión, llegamos al tercer año del mandato con un gobierno sólido y estable que tiene un proyecto de ciudad asentado sobre cuatro pilares básicos: modernidad, sostenibilidad, prosperidad y solidaridad. Un gobierno que trabaja cada día con determinación e ilusión para construir una ciudad en la que las personas tengan más oportunidades y más herramientas para alcanzar más calidad de vida y bienestar. En definitiva, una ciudad donde las personas vivan un poco mejor.