Vienen malos tiempos

Desde que comenzó la pandemia han sido muchas las veces que me he puesto en el ordenador para escribir una carta al director de INFORMACION, pero siempre iban de lo mismo: decir lo mal que lo hacia el Gobierno o lo poco, por no decir nada, que aportaba la oposición, por Dios, que época de inútiles e ignorantes nos toca vivir ahora que necesitamos gente preparada para sacar esto adelante, por esa razón cerraba el ordenador y no escribía nada.

Hoy me he decidido a escribir porque veo en el horizonte una cantidad de nubarrones que no me gustan nada. La inflación es el impuesto a los pobres, a los ricos la inflación les afecta, pero poco, en cambio a los pobres les puede hacer mucho daño. Todos los partidos prometen que van a subir las pensiones lo mismo que suba el IPC, esto lo dicen porque no quieren perder votos, pero si el IPC se eleva a más del 5% no se atreverán y además Bruselas no lo permitiría. El problema no solo es el IPC, también lo es la prima de riesgo de nuestra Deuda, de nuevo está apareciendo el jinete del apocalipsis de la prima de riesgo que afecta a Italia, Grecia, España y Portugal, de nuevo el Banco Central Europeo tendrá que salir al rescate de los países del SUR, los países del Norte lo admitirán con mala cara, pero cuando el Sur pida permiso para subir pensiones, o subir el salario mínimo el Norte les va a decir que de eso nada, que primero pongan orden en casa y en lugar de subir la deuda (pensiones y sueldos de funcionarios, aparte de cientos de millones de euros que el Gobierno ha comprometido) que traten de reducirla con impuestos, bajada de pensiones y salario a los funcionarios, esta película ya la hemos visto antes. En fin, espero equivocarme, pero hablaremos de nuevo del Gobierno.