La ola 'hialurónica' de Juanma Moreno

La regla número uno del manual del pesimista dice que nunca están las cosas tan mal como para que no se puedan poner peor. Es una máxima que en el Botànic deberían tener en cuenta. Si no estaba ya complicado el panorama con la imputación de Mónica Oltra y, lo que es mucho peor, su negativa a sentirse concernida por ese hecho, ahora llega desde Andalucía la ola de un nuevo Partido Popular arrollador en el que todo el mundo, empezando por el reelegido presidente Moreno Bonilla, “é güeno”. Es una ola “hialurónica” (las señoras y señoritas, amén de los señores coquetos, me entenderán) porque regenera tu marca política con un “peeling” profundo que elimina las células muertas del aznarismo y que fija el mensaje sin los excesos botulínicos de Olona, dejando el cutis en perfecto estado de revista para cualquier cita electoral, con una luz cutánea de derecha moderna y europea que ni en décadas hubiera soñado alcanzar el PP con los potingues que Esperanza Aguirre legó a Ayuso. No tengo que decirles que Mazón ha pedido ya hora para el tratamiento completo, cosa que a mí me parece bien porque hay que cuidarse, más si la exposición a la que te sometes es grande. La cuestión es: ¿puede conseguir el presidente de la Diputación y futuro candidato a la presidencia de la Generalitat, tratamiento mediante, que el efecto “más PP para parar a VOX” que ha funcionado en Andalucía tenga también su correlato en la Comunidad Valenciana? Las olas, como aprendimos en “Lo imposible”, lo arrastran todo, para lo bueno y para lo malo. Por tanto, tan cierto es que ese empuje telúrico tenga su lado positivo para un PP surfero, sorprendente destinatario del voto “ideológicamente útil” en tierras andaluzas, y su lado negativo para un VOX de pedalo, subsumido por el “mucho ruido y pocas nueces” que provoca la inversa proporcionalidad entre su altisonante chulería y la efectividad final de los votos que recoge. Sobre esas olas inversas también deberían meditar en el Botànic, visto lo acaecido en la última semana. Los heroicos socorristas de nuestras playas podrían darnos un curso completo sobre lo letal que puede ser intentar arrebatar de las fauces del mar a quien no entiende el peligro que corre y se niega a ser salvado. Solo la sensación de verdadero peligro nos convierte en máquinas de actuar, ejecutivas y, a veces, incluso, eficaces. Si el miedo o la indecisión no nos atenazan...

Y una cosa más: La "culpa" del bochorno de las noches tropicales o ecuatoriales la tiene el mar. Es una forma de hablar porque la culpa, realmente, la tenemos nosotros, la especie humana. Lo cierto es que el Mediterráneo se está convirtiendo en una sopa que ha subido tres grados por encima de lo que era normal a estas alturas de junio. Ese calentamiento es la prueba evidente del cambio climático y también la causa de los efectos problemáticos que sufrimos por ese cambio. Hasta ahora solo experimentamos el calor (este año me refiero) pero llegarán inevitablemente las tormentas No hay un solución, pero ignorarlo tampoco sirve de nada. Te dejo nuestros titulares destacados: Puig eleva la presión sobre Oltra para que dimita esta misma semana y Compromís abre la puerta a reflexionar.

Game Over / Por Juan R. Gil.

Climatología constata que el aumento de la temperatura del mar es ya el mayor problema del cambio climático en Alicante.