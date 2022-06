¿Dónde está la encuesta?

Hace un par de días mi compañera Ana Fajardo les contaba de cómo el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche había reactivado la tramitación del Plan del Palmeral a menos de un año vista de que caduque. Y lo hacía con la elaboración de una encuesta que es obligatoria por la Unesco -ya saben, ese organismo que nos hizo Patrimonio de la Humanidad en 2000- con la cual se recaba de los ciudadanos su opinión sobre la calidad paisajistica de los huertos de palmeras en 27 puntos. En Elche existe una importante, que no suficiente, inversión en el mantenimiento de este preciado bien. Y da lo mismo que hace ya seis meses, el 29 de diciembre, con su publicación en el BOE, estrenáramos su esperada nueva ley que dos meses antes, el 28 de octubre, se había aprobado en las Cortes Valencianas, no lo olvidemos, con la abstención de PP y Vox. A día de hoy seguimos sin un presupuesto, sin saber quién va a contribuir a él y cómo. Eso sin hablar de los órganos pendientes de crearse y/o convocarse. El alcalde y el equipo de gobierno, que tanto utilizaron a la Unesco y a Icomos para frenar la reforma del Mercado Central por su supuesta afección al Misteri, que es otro Patrimonio de la Humanidad, y que tan orgulloso se muestra del Palmeral no ha dado la menor publicidad a la encuesta. De hecho, les aseguro que mi compañera la encontró perdida en la compleja web municipal, pero no lo intenten como he hecho yo, porque será perder su tiempo. Yo la he visto, se lo juro, pero no me digan cómo volver a ella. Este ejecutivo pierde el tiempo de muchos periodistas día sí y día también en cuestiones menores porque hay concejales que, a menos de un año vista de las elecciones, presentarían hasta el tiempo si les dejaran, pero dar a conocer y a favorecer la opinión ciudadana sobre ¿el estado del Palmeral?. Eso, ¿a quién le interesa?. Me río, por anticipado, del resultado que, probablemente, nunca conoceremos de la misma... por transparencia, claro.

