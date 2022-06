“Ángel de mi Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo (ni sola) que me perdería”. Así se acunaban los españoles hace casi tres años cuando su ángel, Sánchez, prometió no acostarse (no acostarnos) con el lobo feroz podemita ni con ogros nocturnos como Bildu y los separatistas xenófobos vaso-catalanes. El cruzado mágico de la política española estaba dispuesto a velar por nosotros, a no dormir, con tal de que la ciudadanía pudiera conciliar el sueño, aunque no sabía el incauto pueblo durmiente que el sueño que les iba a administrar @sanchezcastejon era el sueño de los justos, la pesadilla noctívaga, el epitafio final. Al final del cuento que contó el guardián entre el centeno al populacho para narcotizarlo durante cuatro años, quienes se encamaron con las incautas criaturas fueron el lobo podemita y los chupasangres filoetarras e independentistas. “Ángel de mi Guarda…”. Tengo para mí que ese querubín del que les hablo debió ver la película de cine noir “Cara de Ángel”, filme de Otto Preminger en el que la psicópata protagonista, Jean Simmons, femme fatale, camela al cándido Robert Mitchum manipulándolo con faz angelical, mintiéndole, engañándole hasta la debacle final donde lanza al abismo el coche en el que ambos van montados. Dejo el cine fórum a la imaginación de ustedes dos con la advertencia de que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.

El domingo pasado se celebraron elecciones en Andalucía, pero con la mirada puesta en Moncloa y otras comunidades autónomas aterrorizadas. El resultado, los análisis, mentiras, imposturas y consecuencias de estas han sido sobradamente analizadas por miles de articulistas y politólogos de mucho o nulo prestigio (quien paga manda). Por tanto, y con permiso de Adriana Lastra que culpa al cambio climático de la derrota del PSOE, diré que el PSOE ganó al no perder, pese a dejarse en el zurrón casi 400.000 votos, y la extrema izquierda pasó de 14 a 7 diputados, por lo que volvió a ganar al conseguir que Vox solo ganara 100.000 votos más, en total, 500.000. Ese fulgurante ascenso de la extrema izquierda se debe a las brillantes propuestas de Teresa Rodriguez, pareja del alcalde de Cádiz, donde ha ganado el PP y perdido Rodríguez, proponiendo bajas retribuidas para los empleados públicos por la muerte u hospitalización de sus mascotas de compañía, pleonasmo incluido (cómo debe escocerle a Europa soltar dinero sabiendo dónde puede ir destinado). Ciudadanos también gana: de 21 diputados pasa a 21 diputados menos. El perdedor en España ha sido el PP que, pese a ganar la mayoría absoluta en Andalucía con 58 diputados, perdió con cara de Ángel las elecciones a la Moncloa.

Ahora que también ha perdido las legislativas Macron en Francia y el Partido Socialista gabacho se ha perdido en busca de Bettino Craxi, resultaría un conveniente ejercicio de coherencia ideológica, si no de pura supervivencia, que el socialismo español (descarto a Illa, metáfora cronificada de lo que fue el PSOE catalán, avergonzado de la “E”, abducido de “indepencharneguismo”) se empezara a plantear muy seriamente comerse al sanchismo, como Hannibal Lecter en Florencia con la mujer del comisario de policía. Si no es así -la sinécdoque antropófaga- podría suceder que cara de Ángel, en un último destello adanista, con ese bruxismo rictus morti que le acompaña, acabe estrellando el coche contra el abismo de la historia y todo quede como un recuerdo para la Historia. Lo malo del acto expiatorio es que no será por amor; no habrá liebestod wagneriano ni transfiguración romántica. Al contrario: por el precipicio caerán los sueños e ilusiones de millones de personas que no supieron, no quisieron o no se atrevieron a tirar del vehículo al conductor suicida. Voy a Quevedo: “Bien está lo hecho, que no acabe en un saco honra y provecho” …; y vengo de Quevedo: “Aquí acabé en borrón este retrato, donde a tantos amigos aconsejo. Yo se lo doy a todos bien barato. Acuda el que le toca por su espejo”.

En Andalucía no ha pasado nada; por culpa del cambio climático los andaluces no han ido a votar el domingo para no tener que salir el lunes a la calle, según la socialista Adriana Lastra (menudo lastre para el PSOE); tampoco ha subido el precio de los combustibles, la luz y los alimentos; ni la inflación se está comiendo los ahorros de millones de españoles; ni la presión impositiva sigue al alza; ni Marruecos se lleva el Sahara sin dar nada a cambio; ni Argelia, en cambio, se lleva el gas, las contratas de empresas españolas y las agencias de viajes sin que el ministro de Exteriores se entere de los interiores de esas decisiones; ni la prima de riesgo está subiendo con la misma alegría que sentía Ciro Alegría al contemplar en El mundo es ancho y ajeno cómo el terrateniente Amenábar arrebataba las tierras al pueblo, trasunto freudiano de cara de Ángel arrebatando ideologías; ni el Banco de España ha advertido al Gobierno de España que sus previsiones serán mucho peores de las que vende. Como aquí no pasa nada, luego pasa lo que pasa: elecciones en Galicia, Vascongadas, Madrid, Castilla y León, Andalucía (Cataluña no la cito porque el PSC es absolutamente irrelevante), y elecciones en… Así, en ese trágico martirio, en ese suicidio anunciado, cara de Ángel conduce el coche que estrellará para la eternidad. Y todos y todas irán dentro. A tiempo están de echar al chófer. A más ver.

(spoiler para las débiles) Mónica Oltra, antes de declarar ante el TSJCV como investigada, bailó simbólicamente la sardana junto a Ada Colau, también investigada, en un grotesco, desafiante y patético espectáculo que causó vergüenza. Tras la clamorosa derrota andaluza de Yolanda Díaz (ya no queda casi nadie de la foto feminista de Valencia), Oltra dimite por culpa de los poderosos. Ganan los malos, dice (omite sibilinamente las malas). No. Gana la débil, la vulnerable, la menor tutelada, la niña que fue objeto de abusos sexuales del exmarido de la poderosa Oltra al frente de la poderosa Conselleria que debía defenderla. Fue llevada al juzgado esposada, con 14 años, pese a ser la víctima, sin que la poderosa Conselleria de la poderosa Oltra se inmutara. Todavía no hemos escuchado de Oltra ninguna disculpa para con la menor, ninguna palabra de comprensión y apoyo. Es el feminismo selectivo. Oltra se va con los dientes apretados; es el bruxismo resiliente. Conozco a oltro que también rechina resiliente en Madrid.