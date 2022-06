A la izquierda del edén

Cuando era Conseller de Transparencia, entre 2015 y 2019, acudía a reuniones de representantes políticos y técnicos en asuntos de transparencia, participación, integridad, etc. Eran años efervescentes: se había tomado conciencia de la necesidad de avanzar en esas materias para salir del marasmo de la corrupción. Algunas Comunidades casi nunca acudían, otras éramos habituales, y gobernadas por diversos partidos políticos. Acudíamos ilusionados a presentar novedades, fueran legislativas, tecnológicas, iniciativas en modelos de gestión o prevención del fraude. La representante del Gobierno andaluz (PSOE) en ese momento, sin embargo, solía decir: “Nosotros, lo mismo de siempre…”. Por esos años acudí a Sevilla a un encuentro de Casas Regionales y tuve ocasión de escuchar a Espadas, entonces alcalde, hoy candidato, haciendo un discurso que me pareció profundamente retrógrado, patriotero y superficial: era lugar para esbozar alguna idea sobre el encuentro de la plural España, pero no pudo ser: el Paraíso no se toca.

Esto, quizá anecdótico, ofrece pistas de la crisis de un modelo que parecía absolutamente sólido. Más allá de los ERTES y otros casos de corrupción, el asentamiento acrítico de unas siglas en unas formas de entender el poder corroe las relaciones democráticas y provoca reacciones impredecibles. Y el PP pasaba por allí. Y se ha quedado, a base de calmar ánimos alterados, algo que está funcionando bastante bien cuando mirar las noticias genera vértigo. No es cosa de entrar en los detalles de la debacle de Ciudadanos, tan merecida y trabajada. Sí lo es analizar el mapa en su conjunto.

Y lo primero es anotar que a la ultraderecha no la para la izquierda, sino la derecha conservadora si gira algo al centro. Esta afirmación causa disgusto a muchos amigos, antifascistas valerosos, pero basta con repasar la historia y la misma actualidad. Lo que no significa que el papel de la izquierda sea baladí, aunque no sea heroico. Porque sin una izquierda que apriete, la derechita cobarde se echa en manos de los energúmenos. La acción del Gobierno de España, pese a su acumulación de errores, llevó a la crisis del PP y a su posterior moderación, que reflejada en el espejo de Moreno Bonilla, ha posibilitado que Vox se quede en los suburbios del Parlamento. Así de compleja es la política actual y así hay que observarla, levantando la mirada de cada gesto, de cada movimiento singular. Especialmente la izquierda, que debe jugar a la defensiva en un espacio de flujos.

El hecho es que la izquierda ya no está en el Edén andaluz. Y volver le va a costar. Mucha serpiente tendrá que sortear. Y en ese esquema la desarticulación del PSOE y las otras multitudinarias fracciones a su izquierda jugará un papel destacado. Me da la impresión que el PSOE no acaba de sacarse de encima su elegante capa de prepotencia. Y me da la impresión de que las otras actúan con la sensación de que sus divisiones son marca de lujo que la ciudadanía valoraría. Y tanto que lo ha valorado. Anunciar que, como Juanes Bautistas, son sólo avanzadilla que prepara el camino de otra Mesías no parece haber obtenido recompensa. El Jordán está exhausto de tanta novedad y tan poca sustancia.

Estoy convencido –lo aprendí en el Botànic- de que los triunfos perdurables de la izquierda sólo se consiguen cuando las culturas del PSOE y de lo que hay a su izquierda se aproximan tanto que pueden complementarse de manera digamos natural –aunque sé que lo natural no existe en política-: suficientemente distintos para ser interpretados diferentes por los electores, suficientemente iguales como para que no haya conflictos insalvables en sus relatos y propuestas. Eso es lo que suma. Muchas veces se juega al revés: agudizar las diferencias para ser distintos, distinguibles. Puede que eso sirviera en otro momento, cuando el bipartidismo era la sustancia misma de la política: no ahora, cuando los matices han crecido, ha avanzado la pluralidad y la ciudadanía está asustada por tanta circunstancia adversa.

Otra cosa es que algunos, queriendo jugar a la diferencia tendencialmente absoluta, propicien el regreso del bipartidismo, ajustado en algunas partes por una ultraderecha ahora contenida, pero que puede crecer si la derecha conservadora se ve en la tesitura de volver a presionar con mano dura los problemas en Catalunya, por ejemplo, o si la inflación no decae.

Sacar conclusiones y no pensar “nosotros, lo de siempre…”, requiere aceptar sin angustia que el ciclo del cambio de 2015, el eco mismo de las acampadas indignadas, se ha acabado. En buena medida porque en algunos lugares –como en la CV- se han alcanzado sus principales objetivos políticos –otra cosa son las abstracciones ideológicas, tanto más bellas cuanto más inalcanzables-. En realidad queda un objetivo por aprender: los fines que propician la movilización son posibles si la voluntad de cambio no se frustra por el miedo al poder democrático, esto es, a aceptar la lógica -¡tan lenta!- de las instituciones y de las normas jurídicas. O sea, que lo que la izquierda vagabunda debería hacer es aceptar la enésima transfusión de carisma, pero con un poquito de escepticismo. Y enseguida reflexionar sobre la nueva agenda, que ya no puede ser la basada en la fragmentación de demandas, en el juego absurdo de pensar que todos los cazadores son de derechas, los homosexuales y lesbianas de izquierdas, los dueños de mascotas revolucionarios y los que comen foie conservadores. Hay que sacar la centralidad de los debates de las disputas culturales de corto recorrido y nula densidad intelectual para llevarlas a las necesidades políticas de la ciudadanía, comprendiendo que la desigualdad social es el mayor problema existente junto a la violencia de género, auténtico terrorismo, el cambio climático y el futuro de Europa y la globalización.

Ya puesto, me atrevo a sugerir algo: un grave problema de las izquierdas nómadas es que su matrimonio con la gobernabilidad no siempre es consistente. Quizá habría que pensar en superar las democracias de adhesión a líderes y grandes lemas, que ocultan esa segmentación de la visión que se tiene de la vida, por un regreso –con innovaciones- a un modelo clásico de partido. Siquiera sea porque los partidos tienen, al menos, una cosa buena: el principio de responsabilidad, cosa que, muchas veces, las buenas gentes de izquierda olvidan, lo que se convierte en semilla de conflictos y agrandan las crisis que tanto dañan la credibilidad de las democracias. La política no es un juego que algunos juegan por otros a base de ocurrencias. O eso se aprende o el PP avanzará como un ansiolítico que estarán dispuestos a consumir muchos electores, aunque no siempre parará a la ultraderecha ni conseguirá –ni deseará- anular sus valores y miserias.