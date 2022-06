Problemas en la urbanización Gran Alacant

Gran Alacant, Urbaser y Encarnación María Ramírez Baeza. Podrían ser los nombres de las tres carabelas que descubrieron América, tenía buena pinta, pero no, ni la niña ni María quieren tener ese privilegio y prefieren ser las artífices de la pobre limpieza en ciertas zonas de Gran Alacant. Concretamente en Monte Faro, en la Avenida Oceanía, zona que tan solo contamos con un contenedor, para dar servicio a dos calles y una avenida, ya han sido avisados de que deberían colocar un segundo contendor, para evitar que pase lo de estas últimas vacaciones de semana santa, que al duplicarse la población de la zona, el único contenedor que hay no fue suficiente y las bolsas quedaban fuera de este. Pero ¡ojo! No abráis mucho el contenedor dado que está a punto de romperse, más de un mes de llamadas y hasta que no di con un periodista, no hicieron caso y al día siguiente vino un operario, quién me dijo: “voy a arreglarlo como pueda, pero esto está para cambiarse”, seguimos con ese mismo contendor.

La empresa de Urbaser, parece que tienen guardado mi número y ya no me cogen el teléfono, casualidad que si llamo un minuto después con otro terminal si lo hacen ¡magia potagia! (no ha sido una sola vez) Vamos a seguir para bingo, si quieres bajar andando a la playa para evitar coger coche o bus y no colaborar en la contaminación, prepárate para convertirte en un enanito de Blancanieves, ya que tendrás que agacharte para esquivar al menos las ramas de dos árboles. Da ganas de coger uno mismo y quitarlas, pero luego piensas ¿para qué pago impuestos? o también piensas que es jugártela a que te multen. No me da para más, pero añado que una palmera cuyas palmas acariciaban unos cables de telefonía, ya ha sido reparada por el vecindario ante la inoperatividad del ayuntamiento de Santa Pola quién fue avisado mediante el formulario de su página web. A la espera de que sea época de elecciones, vengan de un partido político y de otro para decir que cambiarán y arreglarán las cosas y después todo quede en agua de borrajas.