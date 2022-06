Abigail y Cristina

El programa de la Defensora, que se emite los últimos domingos de mes, nunca defrauda. De esta edición me llamaron la atención las dos comparecientes a las quejas de los espectadores (una, sobre el porqué durante el mes de mayo no hubo ni una sola mujer concursante en Saber y ganar; otra, sobre los debates electorales en Castilla y León y Andalucía).

Para contestar a la cuestión relacionada con el concurso apareció en pantalla como portavoz Abigail Schaaf, hija del creador del mismo, Sergi Schaaf, y una de las responsables del programa. La encargada de aclarar las cuestiones electorales fue la directora del Canal 24 Horas, Cristina Ónega, a la sazón hija del periodista Fernando Ónega, y por tanto hermana de Sonsoles Ónega, a la que Telecinco birla a partir del lunes su espacio Ya son las ocho, que sustituye por Sálvame sandía. No es un chiste.

Cuando hablamos de la igualdad de oportunidades, etc., etc., es evidente que para desempeñar según qué trabajos no es lo mismo haber nacido en Madrid o Barcelona que en Bollullos de la Mitación o Rojales, y tener según qué padres puede influir mucho en tu destino. Quieras destacar en el periodismo o el campo que sea.

De ahí enlazo con mi teoría particular a propósito del porqué no se presentan mujeres a concursar en Saber y ganar, tal como aseguró Abigail, y conste que por fuerza no me queda más que generalizar. Creo que las mujeres son mucho más pragmáticas que los hombres. Por eso no acuden al concurso donde menos se gana. Ellas han invadido los puestos de la administración. En las oposiciones, son un porcentaje enorme respecto a los hombres, como también en la universidad hay más matriculadas que matriculados. Así son las mujeres de hoy.