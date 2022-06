Europa tiene miedo de la actual Rusia gobernada por Putin, y de ahí que países tradicionalmente neutrales como Suecia y Finlandia quieran incorporarse a la Otan. Si algún día el pueblo ruso, en unas elecciones libres, decide que Vladimir no le conviene, tal vez ese miedo desaparezca.

Mientras tanto, nadie sabe lo que durará la guerra, pero su consecuencia ha sido que la inflación, que ya existía, se dispare. En mayo el IPC subió el 8,7%,y los alimentos el 11%.

El gasto militar va a crecer significativamente. Alemania va a aumentar su presupuesto un 2%, para modernizar su muy mal equipado ejército, y nosotros tendremos que acabar haciendo lo mismo. ¿Y de dónde saldrá este dinero? No recortarán en el ministerio de igualdad, ni en coches oficiales, sino en sanidad, educación, cultura. Mal vamos

El estado de bienestar se va al garete, mientras que las empresas armamentísticas se forran. Desde el gran acuerdo del 72 entre Nixon y Brezhnev, que supuso impedir el despliegue de armas nucleares y limitar los sistemas antimisiles, se avanzó en buena dirección, hasta que llegó el actual inquilino del Kremlin. Recordemos que este hombre empezó como un espía de quinta división, y que, gracias al favor de un borracho llamado Boris (amigo lector, no me refiero al Boris del "vino de los viernes") llegó al poder.

Por no hablar de los efectos colaterales de la guerra, que pueden llegar a ser casi tan dolorosos como los del campo de batalla. El impacto de la invasión rusa se extiende a todos los confines del planeta, debido al bloqueo de la exportación de productos agrícolas ucranianos (hay veinte millones de toneladas de grano acumulados en los puertos de Ucrania) así como la escalada de los precios energéticos. Esta penuria va a ser difícilmente soportable si la agresión contra Ucrania se eterniza. Con una hambruna catastrófica que acabará desencadenando una ola migratoria sin precedentes. Lo del viernes pasado en Melilla es un aviso. ¿Qué supondrá para 500 millones de europeos que vivan en la pobreza 3.000 millones de africanos? Y recordemos que Alicante está bien cerquita.

Europa ya sabía cómo era Putin, igual que conocía que Arabia Saudí ordenó descuartizar y meter a un periodista en una maleta, y China es un régimen totalitario. En Qatar, jugaremos un Mundial con estadios construidos por semiesclavos. No obstante, nos da igual, seguimos haciendo negocios con ellos, y preferimos mirar a otro lado. Money, it's a crime (dinero, es un crimen) cantaba Pink Floyd ¿Nadie lo vio venir? ¿Pasa lo mismo con el cambio climático? ¿Somos ingenuos, o mezquinos? El otro día leí al Nobel de economía Paul Krugman decir que todo está en venta y que vender el alma es más atractivo cuando uno se queda con la mayor parte de las ganancias.

Ahora China construye una base naval en Camboya, Irán tiene uranio suficiente para fabricar una bomba, Corea del Norte siempre está con demostraciones de fuerza, y la UE ha aprobado la Brújula estratégica, que supondrá un elevado aumento del gasto militar. Nos quejábamos de la guerra injusta e ilegal de Bush en Irak, pero al menos la idea de derribar a Sadam era buena, dudo que nadie le defendiera. ¿Alguien opina que Zelenski es un indeseable? Un angelito no es, su nombre apareció en los "papeles de Pandora", lo cual tiene gracia, teniendo en cuenta que llegó al poder criticando a los líderes anteriores, que tenían su riqueza en el extranjero, pero de ahí a justificar una guerra para cesarle...

Europa está sentada encima de un polvorín, tiene miedo y se militariza. Y lo que más me sorprende es que no hay debate. Es ciertamente triste que el gobierno español, para protegernos de un loco con una posición indefendible, que amenaza con recurrir a armas atómicas y le da por invadir países para recuperar el espacio de la Gran Rusia, tenga que gastarse dinero en comprar tanques y aviones de combate cuando hay tanta gente pasando hambre en nuestro país. Miramos al mañana con más miedo que ilusión. El mundo gira al revés. No avanzamos, retrocedemos. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, algún día será lo único que nos quedará, y no tendremos nada más que perder.