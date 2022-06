El dolor de la discapacidad

Las personas que sufren una minusvalía, o discapacidad, que les afecta en cualquier parte del cuerpo no se levantan por las mañanas como el resto de los que no tienen este gravísimo problema de funcionalidad. Y su cabeza y su día va dirigido a cómo lo podrán afrontar con ese problema que es permanente para ellos. Con ello, además de los que puedan planteárseles en el día, tienen uno que es para siempre y con el que tienen que lidiar. Lo quieran o no. Es su realidad. Pero una realidad a la que la sociedad le da muchas veces la espalda.

Quienes tienen la fortuna de no sufrir una dolencia crónica solo caen en este problema cuando un día les duele alguna parte del cuerpo, o han tenido una lesión o similar. Y es ahí cuando se debe valorar cómo se sentirán quienes están todos los días de su vida con esta situación. Porque eso que para algunos es pasajero es permanente para muchos ciudadanos hoy en día. Y hay que ser muy fuerte para poder sobrellevarlo. Para poder seguir adelante con los mismos problemas que los demás tienen, pero más uno muy gordo de la minusvalía concreta que puedan padecer.

Según los últimos datos facilitados por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), en el ejercicio 2019, el 11,19% de las declaraciones del IRPF presentadas en el Territorio de Régimen Fiscal Común ponían de manifiesto la existencia de situaciones de discapacidad en la unidad familiar a la que se refería la declaración. El número total de declarantes con discapacidad en el ejercicio 2019 fue de 2.340.486 personas. El 47% corresponde a mujeres y un 53% a varones. Esta diferencia porcentual entre varones y mujeres se invierte a partir de los 65 años donde las mujeres suponen el 51% de declarantes con discapacidad en ese tramo de edad. Por otra parte, al atender solo a la variable edad, los datos indican que el 41% de este colectivo es mayor de 65 años.

Además, un dato demoledor es que alrededor del 10% de la población mundial, o sea 650 millones de personas, vive con una discapacidad. Constituyen la mayor minoría del mundo. Una de cada diez personas en el mundo tiene este problema de levantarse todos los días y tener que luchar contra un auténtico muro que les supone no poder moverse absolutamente, o tener un problema de movilidad en alguna parte del cuerpo, problemas en la vista, oído y los innumerables que les surgen a muchos ciudadanos que les impiden vivir en paz y poder disfrutar de cada día. Pero lo sorprendente es que lo hacen y que lo afrontan con una entereza mayor que muchos ciudadanos que no tienen esa discapacidad y no son conscientes de la suerte que tienen de poder preocuparse solo de hacer bien lo que tienen que ejecutar ese día, pero sin las limitaciones, ni molestias permanentes que tienen quienes las sufren para toda la vida.

Por todo ello, todas las ayudas públicas a favor de las personas que sufren de minusvalías o discapacidad son absolutamente necesarias. Y las privadas también. Porque esto es una batalla en la que todos tenemos que intervenir. No solo porque el día de mañana quienes no las sufren se vean inmersos en esta auténtica tragedia, sino por el espíritu de solidaridad que debe impregnar las conductas de una sociedad comprensiva con el sufrimiento y padecimiento que tienen muchas personas.

Muchas veces nos preocupamos por cosas banales que no tienen una gran importancia. Y que, o se solucionarán más tarde, o si no lo hacen no tienen la relevancia de quien se levanta cada mañana con dolores, sin poder moverse bien con facilidad, sin ver, sin oír, con dolores permanentes de cabeza o de huesos, con molestias en la cadera o en otras partes del cuerpo. A estas personas aquellos problemas banales ni les inmutan, porque tienen uno propio que se reconduce a cómo podrán pasar el día “sufriendo lo menos posible”. Fíjense el objetivo que pueden alcanzar quienes sufren esas lesiones permanentes que lo son de por vida, y que ellos mismos saben que es así, y asumen que no tiene vuelta atrás.

Por ello, la necesidad de incrementar los avances en la ciencia médica para poder luchar contra estas limitaciones, y las ayudas públicas y privadas a la discapacidad es una asignatura de solidaridad, donde el egoísmo de quien no la padece no tiene cabida ni lugar, salvo que un día le pase a esta persona y es cuando querrá que los demás sean solidarios con él/ella. Ahí es cuando uno se da cuenta de lo que es levantarse con sufrimiento y sin una esperanza de recuperación. Muy duro de llevar. Ayudémosles.