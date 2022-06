revisar el plan general: un olvido interesado

Parece que a nadie le interesa revisar el PGOU de Elx. A pesar de ser el más antiguo en la historia ilicitana (ninguno ha durado tanto), no hay previsión de que se modifique a medio plazo. Acaba de cumplir 25 años desde que el Ayuntamiento lo aprobó de forma provisional en 1997. La Consellería lo hizo un año después de forma definitiva.

Que, tras un cuarto de siglo, Elx ha cambiado mucho es evidente. Sólo en población somos 43.000 personas más sobre las que había entonces. Somos la 19ª ciudad de España y debemos aspirar a alcanzar los mejores ratios en sostenibilidad, calidad de vida y garantía de futuro para la ciudadanía. El vigente PGOU ha permitido el actual desarrollo del municipio pero, es evidente, que Elx necesita avanzar hacia otro modelo, ya que el actual responde, esencialmente, a una situación que había entonces y sobre la que se hacían previsiones que el simple transcurso del tiempo, unido a importantes modificaciones legislativas, en referencia a urbanismo, medio ambiente, movilidad, recursos dotacionales, patrimonio, etc. han evidenciado la conveniencia de que el actual Plan General debería haberse revisado en profundidad.

El propio documento de Consulta Pública Previa para la Revisión del Plan General Estructural que el Ayuntamiento presentó, en noviembre de 2020, era suficientemente explícito de la necesidad de acometer dicha revisión. Lamentablemente, el Ayuntamiento en vez de proseguir su tramitación parece que metió el mismo y las aportaciones ciudadanas recibidas en un cajón y tiró la llave, por si acaso. Mucho y polémico trabajo debieron pensar. Mejor sigamos como hasta ahora, con modificaciones puntuales y a la carta, es más fácil y rápido.

Y así vamos, la última ha sido en el pleno de este lunes. El equipo de gobierno PSOE-Compromís ha aprobado una para legalizar lo que ellos mismos consideraban una ilegalidad, hace bien poco, y permitir así que el mercado provisional en la ladera pase a definitivo y aumente sustancialmente su tamaño e impacto paisajístico. Decepcionante e injustificada decisión.

En dicha sesión plenaria se ha anunciado, en cambio, que se avanza en la tramitación del nuevo Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos. Recordemos que el actual también tiene 25 años de antigüedad (se aprobó al mismo tiempo que el PGOU) y también está desfasado (es anterior, incluso, a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano). La realidad y la sensibilidad ciudadana por su protección ha aumentado mucho y el Catálogo debería haberse reformado antes. Aunque también hay que decir que el patrimonio no se protege sólo por su inclusión en el Catálogo. Es necesario, pero no es suficiente. Los ejemplos recientes en las Clarisas, Molí Real, Torre Estaña, etc. demuestran que sólo con una protección de papel no está resuelto el problema. Hay que invertir, rehabilitar y proteger mejor.

Sin embargo, de la pendiente revisión del PGOU no hay noticias. Todos los alcaldes han prometido hacerla, pero cuando toman posesión parece que de ahí no pasa ninguno. Incluso el PP, que votó en contra del mismo, acabó sin revisarlo. Y el actual gobierno local tampoco parece tener ningún interés. Es de suponer que lo volverán a prometer en este Debate sobre el Estado de la Ciudad y en campaña electoral. Es lo tradicional. En los balances de gestión presentados (todos laudatorios y sin autocrítica alguna) ya ni se hace mención al tema. Pareciera que es algo que sólo sirve como reclamo electoral y, después, si te he visto no me acuerdo.

Y es una lástima. Elx necesita un nuevo PGOU, que responda a las nuevas necesidades de la ciudadanía, tras una amplia participación pública que el Ayuntamiento debe estimular. El Elx del futuro no puede seguir funcionando con un modelo de hace 25 años, de momento. Ya ha cumplido su papel, cosa que no han hecho los que nos han gobernado en este tiempo, sea por miedo o por comodidad o por ambas cosas.