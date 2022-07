De las formas de la resignación

En la política democrática es inevitable la representación: los diversos actores siguen el guion de normas y valores preestablecidos y desenvuelven su gestualidad en unos escenarios, las instituciones, que la ciudadanía reconoce y revitaliza periódicamente. Que la fuente de legitimidad última sea la que se obtiene del aparato representativo, que vincula pueblo, parlamento y gobierno, es el cierre de esa representación. Pero eso no quiere decir que la política democrática sea mera simulación. Al revés, esa representación democrática sólo se sostiene si intenta ser fiel a sí misma, a sus orígenes, a las expectativas populares, a los pactos entre gobernantes y gobernados, a la salvaguarda de la pluralidad –no sólo la mayoría actúa y declama-. Sobre todo: la representación auténtica es un requisito de legibilidad: cualquier persona debe poder entender los trazos principales de la acción política, y eso exige transparencia e integridad. La crisis de legibilidad es el resumen de gran parte de la crisis democrática en la que vivimos. No es que los políticos no expliquen lo que hacen, es que lo hacen como si hablaran en otra lengua. Cientos de debates y diatribas son asuntos de políticos para políticos. Por eso también muchos, a base de tratar de reinventar la política en cada rato de ocio, han confundido la mejora de la democracia con la exaltación de sus simulacros, con expedientes tales como la exaltación de las primarias o los referéndums, la suicida confianza en el valor democrático de las redes o la cesión del poder democrático colectivo a algún líder.

En esta deriva de ir transformando las actitudes potentes en trampantojos, la resignación como actitud y forma de acción juega un papel muy destacado, una vez que es evidente que nos ha sido dado vivir en una época demasiado interesante, y que ser político consiste en administrar un parque temático del terror, la inestabilidad genética, climática, forestal y geológica, las bravuconadas de sigilosos esbirros de la nostalgia imperial o las andanzas impredecibles de una economía sin pies ni cabeza. Gobernar hoy es ser un santo Job, pero con menos esperanzas. Y eso se nota, quieras que no. Por supuesto hay políticos inconscientes, incluso optimistas. Pero la conciencia de haber acertado a estar en el peor momento en el peor lugar posible, debe ser creciente en el gremio. Por eso cuando reiteradamente escucho algunas opiniones que atacan a Pedro Sánchez por agarrarse al Gobierno, me siento perplejo: primero porque eso es lo que hacen y deben hacer todos los estadistas y, segundo, porque en las actuales circunstancias es algo que se acerca a lo heroico –otra cosa es que si dejara de ocuparse de asuntos africanos la humanidad sería más feliz-.

Pero todo esto es muy filosófico y requiere de mejores cabezas que la mía. Más me interesa destacar, a 10 meses de elecciones, que nadie va a reconocer, en la izquierda, la sensación de derrota anticipada, pero sí pueden estar floreciendo, aquí y allá, su versión disimulada: la resignación. La resignación ante unos comicios que aún están en el horizonte, dota a la totalidad de la vida democrática de una pátina de ambigüedad. Las palabras empiezan a perder consistencia y a embozarse en hilos de algodón por si alzar la voz agravara la situación o permitiera que las ideas se pegaran a la memoria y pudieran regresar, dentro de unos meses, con la mala sombra de los recuerdos innecesarios. La vida política que, aparentemente, se acelera en periodo preelectoral, en realidad se ralentiza, porque cualquier asunto trascendente se aplaza y ahí van los asesores, barnizando de importancia lo que es crecientemente trivial. El simulacro se hace más fuerte, los diálogos interminables entre políticos adquieren tonalidades teológicas, se ciñen a casuísticas de circunstancias y los malos políticos se vuelven jactanciosos y hacen frases como si fueran bandolero apoyado en el quicio de la mancebía, perdonando la vida al oponente mientras se limpia las uñas con la faca de la intolerancia y la ofensa sin límite. No estoy seguro que eso de votos a nadie. Pero es que bobos hay en cada taberna.

Los resignados, con todo, mantienen alguna postrera esperanza: que si en Madrid o València se apruebe un par de kilómetros de carretera para la comarca; que si el índice no ponderado de bienes de consumo inestable tenga un crecimiento negativo inferior al cuadrado de la demanda bursátil; que si la Copa del Mundo; que si…. En general, apréciese, el resignado delega en una realidad lejana –a menudo levemente mágica- la última barricada contra la derrota. Diríase que esto es una sabia medida porque protege, aleja al mal. Pero el problema es que, una vez lanzado el ánimo por esta senda, lo que las maquinarias partidarias erigen no suele ser un sistema coordinado de casamatas desde los que defenderse y atacar según algún tipo de plan trazado por un Estado Mayor. No. Lo que se hace es preparar la maquina centrifugadora, la que permite externalizar la culpa en otro. Otro, quizá, del mismo partido, el vecino de despacho, aquella que se sienta frente a ti, aquellos que conforman una comisión incómoda, un jefe, o dos. Centrifugar al aliado, por supuesto, es expediente muy socorrido existiendo portentosos fontaneros que se han construido una leyenda descubriendo que aquel con el que has gobernado años es fiera destemplada, indecible patraña y sembrador de semillas de fracaso. Ni que decir tiene que el otro lado del río cuenta con similares correveidiles. Algunos, es cierto, viven de eso cuatro años y medran y ganan fama de fieles y hasta de inteligentes. Otros se apuntan al final, escurridizos, volátiles. La resignación, así, gana otro perfil, acumula tonalidades, gasta en pólvora lo que podría dedicarse a mejores empeños. Y, en fin, unos y otros y todos, resignan sus pesimismos en periodistas, líderes sociales, perpetradores de columnas de opinión.

A mi me gustaría pedir a los resignados que miren a ver si pueden hacer otras cosas que perder el tiempo. Yo sé que es difícil, pero lo que es seguro es que si se limitan al conformismo la derrota es segura. Ya sé que esto es una banalidad, pero más banal es cobrar para anunciar con emoción en los ojos y vibración en la garganta que el descalabro es inevitable, pero que, tranquilos: ya sabemos que la culpa no puede ser nuestra. En todo caso conviene que para la noche electoral tengan preparadas estas dos certeras y originales ideas: 1) Nuestro producto es bueno pero no hemos sabido explicarlo. 2) El pueblo ha hablado y hemos tomado nota.