El edificio más grande de la UA: el Parque Científico

El sociólogo de la cultura, el colega Juan Antonio Roche, en un artículo que me hizo llegar el mismo autor hace unos años, consideraba la interrelación entre el mundo económico y la arquitectura como la base para entender la construcción de rascacielos. La voluntad de poder del primero se concreta con edificios imponentes que intentan reflejar un “modus vivendi” marcado por ese deseo irrefrenable de conquistar no sólo la tierra sino también el cielo. En el estudio, el autor analiza estos fenómenos arquitectónicos con alguna de las propuestas filosóficas de Schopenhauer, Nietzsche y de Freud. Así, expone la cita de Schopenhauer “el mundo es mi representación […] y mi voluntad” para tratar de entender los proyectos arquitectónicos de nuestras ciudades como una consecuencia de la voluntad de plasmación de un modelo de vida y de sociedad concreto. Todo ello si tuviéramos una planificación urbanística adecuada y consciente que no sólo obedeciera a la distribución de los edificios en base a la especulación y al desarrollismo sin escrúpulos.

El caso de nuestra Universidad es bien distinto: sus diversas etapas de ampliación obedecieron a una planificación previa de las necesidades y de la proyección de su imagen en el entorno. Es evidente que uno de los principales recursos con los que cuenta la Universidad de Alicante es su Campus. Todo ello complementado por su reciente y todavía sin definir urbanísticamente Campus d’Alcoi y su red de sedes universitarias y estaciones científicas. El Campus de Sant Vicent del Raspeig, nacido a partir del antiguo aeródromo republicano, presenta un conjunto de edificaciones altamente funcionales donde la vegetación, junto a esculturas y otros elementos patrimoniales, se convierte en protagonista complementario del proyecto paisajístico. ¿Somos conscientes del valor que tenemos y que nos identifica frente a otras universidades? Os recomiendo la lectura en línea del estudio publicado en RedesUA para la Mejora Docente coordinado por la colega Elia Gutiérrez sobre esta materia [https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/50734]. Fue bajo el Rectorado de Andrés Pedreño cuando se proyectó la expansión hacia la otra parte de la autovía de Castalla. Así nació la idea de diseñar un Parque Científico; un modelo en aquellos años noventa todavía innovador que sirviera de punto de encuentro entre la investigación universitaria y el mundo empresarial. Con los equipos posteriores, se fue ampliando su diseño que tuvo como momento clave en su urbanización y desarrollo con el equipo de Manuel Palomar. Nuestro Campus nació con voluntad pública y con un modelo urbanístico loable: sin una verticalidad que intente conectar metafóricamente con el cielo y siguiendo un modelo horizontal que se integrara en el paisaje. La extensión ha permitido la ubicación de diversos institutos de investigación y de diversas empresas. He leído recientemente el avance positivo de las obras del que será el edificio más grande de nuestro Campus. Diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra como centro neurálgico para la instalación de nuevas empresas servirá como enlace definitivo entre nuestra universidad y el tejido socioeconómico que nos rodea: un centro de creación de empresas innovadoras. Un punto de conexión necesario y que requiere una planificación que conduzca el proyecto hacia los objetivos sobre los cuales fue ideado. Un nuevo reto para nuestra universidad en unos tiempos donde la sociedad reclama nuestro liderazgo. Como apuntaba el historiador de la tecnología, ciencia y educación David Franklin Noble, la economía siempre ha estado profundamente vinculada con el desarrollo científico y tecnológico: los inicios de la empresa capitalista estuvieron en manos de los pioneros de la ciencia. Más allá de modelos económicos, es obvio que el avance en la construcción del edificio de Vázquez Consuegra es una excelente noticia para el tejido social y productivo de nuestra tierra, como también de conexión de nuestra institución con el resto. Esperemos poder contar pronto con un elemento más que enriquezca nuestro patrimonio y que sirva de motor socioeconómico de nuestro entorno. Si recordamos la cita anterior de Schopenhauer, seamos conscientes de la importancia de la representación y de la proyección que la UA ofrezca a la sociedad. Un orgullo para los que trabajamos en la UA y un reto, sin ninguna duda, para la actual rectora y su equipo.